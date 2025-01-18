5 методів, які не допоможуть вам знизити тиск

Високий кров'яний тиск або гіпертонія – це хронічне захворювання, яке, якщо не контролювати та не лікувати, може призвести до серйозних наслідків, таких як інфаркт, інсульт, а також захворювання серця, судин і нирок.

Зазвичай людина не відчуває підвищення тиску, тому гіпертонію часто називають "тихим вбивцею". Нормальним вважається тиск нижче 120/80 мм рт. ст., повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Коли він досягає позначки 180/120, це свідчить про гіпертонічний криз – небезпечний стан, що потребує термінової медичної допомоги, часто з госпіталізацією. У таких ситуаціях швидкість реакції людей поряд може мати вирішальне значення для життя людини.

Якщо замість виклику швидкої допомоги вони запропонують чай з м'ятою або компрес з оцтом, це може призвести до серйозних наслідків.

5 методів, які не допомагають знизити тиск

Як правило, підвищення тиску проходить непомітно, і для його виявлення потрібен тонометр. Якщо ж з'являються такі симптоми, як головний біль, задишка або носова кровотеча, це може вказувати на дуже високий тиск, що потребує виклику швидкої допомоги.

У таких випадках покладатися на рецепти з інтернету недоцільно: зволікання зі зверненням до лікаря може призвести до інфаркту або інсульту. Нетрадиційні способи лікування гіпертонії не включені в офіційні рекомендації та вимагають додаткових досліджень для підтвердження їхньої ефективності.

Компрес з яблучного оцту або оцтова вода. В одному невеликому дослідженні на тваринах встановили, що у щурів, які отримували оцтову кислоту з кормом, спостерігалося зниження тиску. Однак на людях ця методика не має підтвердженої ефективності. Вживання оцту може викликати серйозні ушкодження стравоходу та органів травлення.

Прохолодна ванна або лід. Такий підхід може тимчасово знизити температуру тіла, але немає наукових даних про його здатність знижувати тиск. Іноді радять прикладати лід до скронь і шиї, проте і цей метод не має підтвердження своєї ефективності.

Корінь валеріани. Це трав'яний засіб використовується в альтернативній медицині для лікування безсоння, тривожності та стресу, а не гіпертонії. Ба більше, валеріана може викликати алергічні реакції, такі як кропив'янка та утруднене дихання, а також головні болі та розлади травлення. Вона також протипоказана тим, хто приймає препарати від високого тиску.

Чай з м'ятою. Ефективність м'яти досліджували тільки при регулярному споживанні, і немає даних про її користь у випадках гіпертонічного кризу.

Мед з лимоном. Цей метод має коріння в аюрведичній медицині та вважається, що він допомагає контролювати високий тиск. Однак у науковців немає підтверджень його ефективності, як і для багатьох альтернативних методів. Крім того, мед може викликати алергічні реакції та може бути небезпечним для людей з діабетом.

Розуміння справжніх методів контролю і лікування гіпертонії є вкрай важливим для запобігання серйозним захворюванням.