Высокое кровяное давление или гипертония – это хроническое заболевание, которое, если не контролировать и не лечить, может привести к серьезным последствиям, таким как инфаркт, инсульт, а также заболевания сердца, сосудов и почек.

Обычно человек не чувствует повышения давления, поэтому гипертонию часто называют "тихим убийцей". Нормальным считается давление ниже 120/80 мм рт. ст., сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Когда он достигает отметки 180/120, это свидетельствует о гипертоническом кризе – опасное состояние, требующее срочной медицинской помощи, часто с госпитализацией. В таких ситуациях скорость реакции людей рядом может иметь решающее значение для жизни человека.

Если вместо вызова скорой помощи они предложат чай с мятой или компресс с уксусом, это может привести к серьезным последствиям.

5 методов, которые не помогают снизить давление

Как правило, повышение давления проходит незаметно, и для его выявления нужен тонометр. Если же появляются такие симптомы, как головная боль, одышка или носовое кровотечение, это может указывать на очень высокое давление, что требует вызова скорой помощи.

В таких случаях полагаться на рецепты из интернета нецелесообразно: промедление с обращением к врачу может привести к инфаркту или инсульту. Нетрадиционные способы лечения гипертонии не включены в официальные рекомендации и требуют дополнительных исследований для подтверждения их эффективности.

Компресс из яблочного уксуса или уксусная вода. В одном небольшом исследовании на животных установили, что у крыс, которые получали уксусную кислоту с кормом, наблюдалось снижение давления. Однако на людях эта методика не имеет подтвержденной эффективности. Употребление уксуса может вызвать серьезные повреждения пищевода и органов пищеварения.

Прохладная ванна или лед. Такой подход может временно снизить температуру тела, но нет научных данных о его способности снижать давление. Иногда советуют прикладывать лед к вискам и шее, однако и этот метод не имеет подтверждения своей эффективности.

Корень валерианы. Это травяное средство используется в альтернативной медицине для лечения бессонницы, тревожности и стресса, а не гипертонии. Более того, валериана может вызвать аллергические реакции, такие как крапивница и затрудненное дыхание, а также головные боли и расстройства пищеварения. Она также противопоказана тем, кто принимает препараты от высокого давления.

Чай с мятой. Эффективность мяты исследовали только при регулярном потреблении, и нет данных о ее пользе в случаях гипертонического криза.

Мед с лимоном. Этот метод имеет корни в аюрведической медицине и считается, что он помогает контролировать высокое давление. Однако у ученых нет подтверждений его эффективности, как и для многих альтернативных методов. Кроме того, мед может вызвать аллергические реакции и может быть опасным для людей с диабетом.

Понимание настоящих методов контроля и лечения гипертонии является крайне важным для предотвращения серьезных заболеваний.