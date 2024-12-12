Науковий аналіз показує, що тварини використовуються в психотерапії не випадково: дослідження підтвердили позитивний вплив як на фізичне, так і психологічне здоров'я учасників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Medical News Today.

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Коти лікують та знімають стрес

Це може бути пов'язано зі зміцненням зв'язку між людиною та твариною, що приносить відчуття спокою та комфорту, допомагає відмежуватися від стресу й зосередитися на приємних моментах. Однак варто зазначити, що це стосується психотерапії з участю тварин під наглядом фахівців.

А як впливають звичайні домашні коти? Дослідження показують, що у господарів котів спостерігається зниження артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Крім того, в слині жінок виявили більше окситоцину в моменти, коли коти проявляють ніжність. Цей гормон допомагає знизити рівень кортизолу, гормону стресу, і, отже, взаємодія з котами може сприяти зменшенню стресу.

Усе це, ймовірно, знижує ризик серцево-судинних захворювань, а у деяких літніх японців навіть пов’язане з подовженням тривалості життя.

Проте всі дослідження на цю тему страждають від різних методологічних недоліків. Досліджувати це не так просто, оскільки важко передбачити, як поведеться тварина, особливо в незнайомому середовищі. Крім того, результати досліджень не завжди дають змогу встановити причинно-наслідковий зв'язок.

Кому коти не зможуть допомогти

Перш за все, людям з алергією на котів потрібно бути обережними. Навіть кіт без шерсті не допоможе – алергія пов'язана не з шерстю, а з білком Fel d 1, який виділяється слинними та сальними залозами. Якщо в присутності кота ви помічаєте такі симптоми, як:

чхання;

свербіж у носі;

нежить або закладеність;

свербіж і почервоніння очей;

кашель,

то варто обмежити контакти з тваринами та звернутися до алерголога.

Також вагітним жінкам рекомендується уникати котів через потенційний ризик зараження токсоплазмозом. У більшості випадків хвороба протікає безсимптомно, але при зараженні під час вагітності може виникнути ризик викидня або розвитку вроджених дефектів у дитини.

Якщо ви вагітні та вже маєте кота, не обов'язково від нього відмовлятися. При дотриманні певних запобіжних заходів ризик передачі токсоплазми можна мінімізувати:

За можливості не змінюйте котячий лоток самостійно або використовуйте рукавички та маску. Ретельно мийте руки після. Годуйте улюбленця спеціалізованими сухими або вологими кормами, уникаючи сирого м'яса. Також не варто випускати кота на вулицю, де ризик зараження вищий. Уникайте контактів з вуличними і чужими котами.

Але в будь-якому разі не будьте жорстокими до тварин, вони не винні, що ваша імунних систем дала збій і неадекватно реагує на пухнастиків. Це ваша проблема, а не їхня. А тим хто хоче заобіймати котика, але не може, ми щиро співчуваємо. Вчені найближчим часом обіцяють розвʼязати цю проблему.