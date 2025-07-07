Чи можна накопичити вітаміни за літо

Літо – це пора яскравих овочів, ароматних ягід і свіжих фруктів. Тож не дивно, що чимало людей вірять: якщо взятися за вітаміни влітку, їх запасу вистачить на цілий рік. Насправді це не так, але це зовсім не означає, що варто відмовлятися від них.

Чому не вдасться запастися вітамінами надовго

Щоб зрозуміти, як організм отримує і зберігає вітаміни, важливо знати: всі вітаміни поділяються на дві великі групи – водорозчинні та жиророзчинні, пише 24 Канал з посилання на Intermountain Health.

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Водорозчинні вітаміни (група B, вітамін C) містяться переважно в овочах, ягодах і фруктах – таких як листова зелень, солодкий перець, смородина, полуниця. Проблема в тому, що ці вітаміни не затримуються в організмі надовго: надлишки швидко виводяться з сечею. Тому важливо отримувати їх з їжею щодня – "зробити запас" просто неможливо.

Жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K) зберігаються в печінці та жирових тканинах. Вони є у продуктах тваринного походження, рослинних оліях, горіхах, зелені. Але тут є нюанс: якщо занадто старатися, можна отримати гіпервітаміноз, що небезпечно для здоров’я.

До того ж багато продуктів, багатих на жиророзчинні вітаміни, доступні протягом усього року. Тож потреби у літньому "накопиченні" немає.

Особливий випадок – вітамін D

Він міститься у жирній рибі, яйцях, м’ясі. Частково організм здатен синтезувати вітамін D під дією сонячних променів. Але сподіватися, що літня засмага забезпечить вас вітаміном D на весь рік, – небезпечна ілюзія. Американська академія дерматології не радить засмагати саме для цього: це підвищує ризик розвитку раку шкіри.

До того ж для синтезу вітаміну D достатньо короткого перебування на сонці з відкритими руками чи гомілками без крему – зовсім не обов’язково проводити години на пляжі.

Вітаміни потрібні увесь рік

Літо – чудовий час, щоб урізноманітнити раціон, але не варто сподіватися на чарівний "запас" вітамінів. Головне – збалансоване харчування протягом усього року.

Як отримувати вітаміни поза сезоном

Вживайте овочі та фрукти щодня – не лише влітку. Чудово підходять заморожені, сушені та консервовані продукти. Звертайте увагу на сезонні продукти: восени – гарбуз, капуста, взимку – яблука, цитрусові. Урізноманітнюйте раціон, чергуйте джерела білка та рослинної їжі. За потреби (наприклад, у літньому віці, під час вагітності або при спеціальних дієтах) приймайте вітамінні комплекси – але лише за рекомендацією лікаря.

Правильне харчування – основа здоров’я у будь-яку пору року. Літні овочі та ягоди – це не запас вітамінів "на потім", а можливість зробити раціон ще кориснішим і смачнішим.