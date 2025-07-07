Можно ли накопить витамины за лето

Лето – это пора ярких овощей, ароматных ягод и свежих фруктов. Не удивительно, что многие верят: если взяться за витамины летом, их запаса хватит на целый год. На самом деле это не так, но это вовсе не означает, что стоит отказываться от них.

Почему не удастся запастись витаминами надолго

Чтобы понять, как организм получает и сохраняет витамины, важно знать: все витамины делятся на две большие группы – водорастворимые и жирорастворимые.

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Водорастворимые витамины (группа B, витамин C) содержатся преимущественно в овощах, ягодах и фруктах – таких как листовая зелень, сладкий перец, смородина, клубника. Проблема в том, что эти витамины не задерживаются в организме надолго: излишки быстро выводятся с мочой. Поэтому важно получать их с пищей ежедневно – "сделать запас" просто невозможно.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) сохраняются в печени и жировых тканях. Они есть в продуктах животного происхождения, растительных маслах, орехах, зелени. Но здесь есть нюанс: если слишком усердствовать, можно получить гипервитаминоз, что опасно для здоровья.

К тому же многие продукты, богатых жирорастворимыми витаминами, доступны в течение всего года. Поэтому потребности в летнем "накоплении" нет.

Особый случай – витамин D

Он содержится в жирной рыбе, яйцах, мясе. Частично организм способен синтезировать витамин D под действием солнечных лучей. Но надеяться, что летний загар обеспечит вас витамином D на весь год, – опасная иллюзия. Американская академия дерматологии не советует загорать именно для этого: это повышает риск развития рака кожи.

К тому же для синтеза витамина D достаточно короткого пребывания на солнце с открытыми руками или голенями без крема – совсем не обязательно проводить часы на пляже.

Витамины нужны круглый год

Лето – прекрасное время, чтобы разнообразить рацион, но не стоит надеяться на волшебный "запас" витаминов. Главное – сбалансированное питание в течение всего года.

Как получать витамины вне сезона

Употребляйте овощи и фрукты ежедневно – не только летом. Прекрасно подходят замороженные, сушеные и консервированные продукты. Обращайте внимание на сезонные продукты: осенью – тыква, капуста, зимой – яблоки, цитрусовые. Разнообразьте рацион, чередуйте источники белка и растительной пищи. При необходимости (например, в пожилом возрасте, во время беременности или при специальных диетах) принимайте витаминные комплексы – но только по рекомендации врача.

Правильное питание – основа здоровья в любое время года. Летние овощи и ягоды – это не запас витаминов "на потом", а возможность сделать рацион еще полезнее и вкуснее.