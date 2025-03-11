Новий тренд у TikTok з тюльпанами: чи можна їсти ці квіти

Після 8 березня в соціальних мережах, особливо у TikTok, став вірусним новий тренд: жінки, які отримали в подарунок тюльпани, вирішують спробувати їх на смак. Розбираємось, наскільки це безпечно для здоровʼя.

Новий тренд з тюльпанами у TikTok

На відео можна побачити, як одні наважуються скуштувати пелюстки квітів, стверджуючи, що вони нагадують смак гороху або мають солодкуватий присмак, повідомляє 24 Канал.

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Інші ж, навпаки, не можуть змусити себе проковтнути квіткові пелюстки через відразу. Деякі блогери навіть експериментували з приготуванням пелюсток у клярі, порівнюючи страву зі смаженою цвітною капустою.

Наскільки безпечно їсти тюльпани

Ми звернулися до лікарів, щоб почути їхню експертну думку про цей тренд. Вони наполегливо радять уникати цієї практики та попереджають, що будь-які експерименти з їжею мають бути безпечними та усвідомленими.

Дегтярьова Ганна PhD, лікар-терапевт "Тюльпани загалом вважаються їстівними, проте з певними обмеженнями. Пелюстки тюльпанів зазвичай не викликають серйозних побічних ефектів і навіть можуть використовуватися для прикрашання страв, таких як салати чи десерти."

Але є велике "але": цибулини тюльпанів можуть бути токсичними. Вони містять алкалоїди та туліпозиди, які у великих кількостях здатні викликати:

подразнення шкіри,

нудоту, блювання чи діарею,

алергічні реакції,

в окремих випадках – запаморочення чи судоми.

Особливо слід бути обережними людям, схильним до алергій, яким важливо уникати не лише вживання, а навіть прямого контакту з тюльпанами.

Майя Руселевич, алерголог, пульмонолог та педіатр, к.м.н. "Зараз поширюється інформація в інтернеті, що можна їсти квітки тюльпанів. І я, як лікар -алерголог, дуже стурбована з цього приводу."

Вона наголошує на кількох важливих аспектах:

Хімічна обробка квітів

Тюльпани часто обробляють хімічними речовинами, щоб вони довше виглядали свіжими. Ці хімікати можуть викликати гостре отруєння, якщо потраплять в організм.

Небезпека для дітей

Діти, побачивши такий тренд, можуть спробувати повторити його вдома. Це може призвести до потрапляння пелюсток до дихальних шляхів, що загрожує зупинкою дихання.

Алергічні реакції

Хімічні речовини, які використовуються для обробки квітів, можуть викликати гострі алергічні реакції:

кропив’янку,

набряк Квінке,

нудоту, блювання чи діарею.

Попри те, що тюльпани можуть здаватися нешкідливими, вони не призначені для вживання в їжу, особливо ті, що продаються у квіткових магазинах. Окрім ризику отруєння хімічними речовинами, залишається ймовірність розвитку серйозних алергічних реакцій чи інших ускладнень.