Новый тренд в TikTok с тюльпанами: можно ли есть эти цветы

После 8 марта в социальных сетях, особенно в TikTok, стал вирусным новый тренд: женщины, получившие в подарок тюльпаны, решают попробовать их на вкус. Разбираемся, насколько это безопасно для здоровья.

Новый тренд с тюльпанами в TikTok

На видео можно увидеть, как одни решаются попробовать лепестки цветов, утверждая, что они напоминают вкус гороха или имеют сладковатый привкус, сообщает 24 Канал.

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Другие же, наоборот, не могут заставить себя проглотить цветочные лепестки из-за отвращения. Некоторые блогеры даже экспериментировали с приготовлением лепестков в кляре, сравнивая блюдо с жареной цветной капустой.

Насколько безопасно есть тюльпаны

Мы обратились к врачам, чтобы услышать их экспертное мнение об этом тренде. Они настойчиво советуют избегать этой практики и предупреждают, что любые эксперименты с пищей должны быть безопасными и осознанными.

Дегтярева Анна Дегтярева PhD, врач-терапевт "Тюльпаны в целом считаются съедобными, однако с определенными ограничениями. Лепестки тюльпанов обычно не вызывают серьезных побочных эффектов и даже могут использоваться для украшения блюд, таких как салаты или десерты."

Но есть большое "но": луковицы тюльпанов могут быть токсичными. Они содержат алкалоиды и тулипозиды, которые в больших количествах способны вызвать:

раздражение кожи,

тошноту, рвоту или диарею,

аллергические реакции,

в отдельных случаях – головокружение или судороги.

Особенно следует быть осторожными людям, склонным к аллергиям, которым важно избегать не только употребления, а даже прямого контакта с тюльпанами.

Майя Руселевич, аллерголог, пульмонолог и педиатр, к.м.н. "Сейчас распространяется информация в интернете, что можно есть цветки тюльпанов. И я, как врач-аллерголог, очень обеспокоена по этому поводу."

Она отмечает несколько важных аспектов:

Химическая обработка цветов

Тюльпаны часто обрабатывают химическими веществами, чтобы они дольше выглядели свежими. Эти химикаты могут вызвать острое отравление, если попадут в организм.

Опасность для детей

Дети, увидев такой тренд, могут попробовать повторить его дома. Это может привести к попаданию лепестков в дыхательные пути, что грозит остановкой дыхания.

Аллергические реакции

Химические вещества, которые используются для обработки цветов, могут вызвать острые аллергические реакции:

крапивницу,

отек Квинке,

тошноту, рвоту или диарею.

Несмотря на то, что тюльпаны могут казаться безвредными, они не предназначены для употребления в пищу, особенно те, что продаются в цветочных магазинах. Кроме риска отравления химическими веществами, остается вероятность развития серьезных аллергических реакций или других осложнений.