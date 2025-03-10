Эксперты проанализировали факторы, способствующие высокому уровню самоубийств в музыкальной индустрии, и отметили необходимость усиления мер по предотвращению таких трагедий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Frontiers in Public Health.

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Проблема самоубийств среди музыкантов

Цифры, приведенные в научной работе, иллюстрируют мрачную картину ситуации. Согласно данным из Великобритании за 2011 – 2015 годы, музыканты, актеры и представители индустрии развлечений вошли в пятерку профессий с самым высоким уровнем риска самоубийств. Среди мужчин в этой группе показатель превышал национальный в среднем на 20%, а среди женщин – на поразительные 69%.

В Соединенных Штатах ситуация еще более тревожная. Так, одно из предыдущих исследований показало, что в 2021 году музыканты-мужчины заняли третье место по количеству самоубийств, с показателем 138,7 случаев на 100 000 человек, уступив лишь работникам лесозаготовки (161,1) и исследователям в аграрном секторе (173,1).

Для сравнения, общий уровень суицидов в США в 2022 году составил лишь 14,2 случаев на 100 тысяч человек. Женщины, заняты в сфере искусства и развлечений, также неоднократно становились лидерами по количеству самоубийств в разные годы, в частности в 2012, 2015 и 2021 годах.

Причина самоубийств среди музыкантов

Однако эти данные могут быть неполными, поскольку не все трагические случаи классифицируются как самоубийства. Например, смерть британской певицы Эми Уайнхаус официально была связана с отравлением алкоголем, несмотря на известные признаки депрессии и показания врача о ее склонности к самоубийству. Ученые считают, что многие смерти музыкантов могут ошибочно считаться несчастными случаями или передозировкой психоактивных веществ.

Кроме того, в обществе закрепились стереотипы о том, что творческие личности склонны к душевным страданиям и ранней смерти. Эти представления, часто поддерживаемые медиа, создают романтизированный образ художника-страдальца. Однако мало кто говорит о системных причинах трагедий, подобных случаям с Куртом Кобейном (Nirvana), Честером Беннингтоном (Linkin Park) или звездами K-pop.

Исследователи связывают такие случаи с конкретными профессиональными трудностями: постоянным стрессом, нерегулярным графиком, финансовой нестабильностью, а также психологическим давлением со стороны фанатов и продюсеров.

Многие артисты страдают депрессией и пытаются преодолеть ее с помощью алкоголя или наркотиков, что повышает риск передозировок. Неудачи в карьере, которая часто становится смыслом жизни, воспринимаются как личная катастрофа и могут приводить к трагедиям.

Британский социолог Джордж Масгрейв и американский психолог Дориан Лемис, авторы исследования, призывают музыкальную индустрию осознать остроту проблемы и усилить поддержку артистов.