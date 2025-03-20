Після цього ви перестанете їсти на ніч: роль циркадних ритмів у харчуванні

Наш організм працює за біологічним годинником, який контролює сон, енергію, травлення та обмін речовин. Це так звані циркадні ритми – 24-годинний цикл, що регулює фізіологічні процеси.

Однак сучасний ритм життя – робота вночі, нерегулярне харчування, стрес та штучне освітлення – може порушувати цей природний механізм. Це, у свою чергу, підвищує ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, ожиріння та когнітивних розладів. Як біологічний годинник впливає на обмін речовин, розповідє 24 Канал з посиланням на нове дослідження.

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Роль циркадних ритмів

Циркадні ритми регулюють гормони, ферменти та роботу нервової системи. Наприклад, рівень інсуліну, який контролює рівень цукру в крові, знижується вночі. Тому пізня вечеря може викликати різкі стрибки глюкози та сприяти розвитку діабету.

Крім того, активність ферментів, що розщеплюють їжу, зменшується після заходу сонця. Це означає, що перекуси перед сном або нічні трапези можуть призводити до набору ваги та проблем із травленням.

Хронохарчування – їжа за розкладом природи

Хронохарчування – це підхід, що враховує біологічний годинник організму. Він базується на тому, що час прийому їжі настільки ж важливий, як і її склад.

Основні принципи:

Ранковий пріоритет – сніданок та обід мають бути найбільш поживними, а вечеря легкою.

Обмежене вікно прийому їжі – ідеально харчуватися у період 8-10 годин, наприклад, з 8:00 до 18:00.

Періодичне голодування – чергування прийомів їжі та періодів без їжі покращує рівень цукру в крові та знижує запалення.

Розподіл макронутрієнтів – уранці варто їсти більше вуглеводів і білків, а увечері – жири та клітковину.

Зв'язок мікробіома та циркадних ритмів

Наш кишечник також підкорюється біологічному годиннику. Дослідження показують, що порушення режиму сну та харчування змінює мікрофлору кишечника. У людей, які їдять уночі, збільшується кількість бактерій, що сприяють запаленням та ожирінню.

Щоб зміцнити корисний мікробіом, важливо вживати:

клітковину (овочі, фрукти, бобові),

поліфеноли (антиоксиданти, що є у ягодах, горіхах, зеленому чаї),

пробіотики (йогурт, кефір, ферментовані продукти).

Зауважте. А от цукор, трансжири та ультраперероблені продукти можуть погіршити стан кишечника та порушити циркадні ритми.

Генетика та індивідуальне харчування

У деяких людей є генетична схильність до набору ваги при пізніх прийомах їжі. Вчені виявили, що мутації в генах CLOCK і BMAL1 можуть впливати на метаболізм і швидкість спалювання калорій.

Персоналізований підхід до харчування з урахуванням циркадних ритмів та генетичних особливостей може допомогти зменшити ризик розвитку діабету, ожиріння та серцево-судинних захворювань.

Практичні рекомендації для здорового ритму життя

Їжте більше в першій половині дня – основні калорії варто отримувати до 15:00.

Уникайте пізньої вечері – бажано вечеряти за 3-4 години до сну.

Дотримуйтесь стабільного режиму – регулярність прийомів їжі допомагає організму працювати злагоджено.

Вибирайте корисні продукти – овочі, білок, здорові жири та клітковина підтримують мікрофлору та обмін речовин.

Обмежуйте цукор та фастфуд – вони погіршують чутливість до інсуліну та викликають запалення.

Слідкуйте за сном – якісний 7-8 годинний відпочинок допомагає стабілізувати гормони та обмін речовин.

Важливо. Циркадні ритми відіграють важливу роль у здоров'ї. Враховуючи біологічний годинник у харчуванні – їсти у світлий час доби, уникати пізніх перекусів та дотримуватись персоналізованого підходу – можна значно покращити обмін речовин, самопочуття та зменшити ризик розвитку хронічних захворювань.