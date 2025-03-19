Фотосинтез для рослин чи ліки для людей: що таке хлорофіл та наскільки він корисний

Хлорофіл – це пігмент, що відповідає за характерний зелений колір рослин і відіграє ключову роль у процесі фотосинтезу. Завдяки йому сонячна енергія перетворюється на біологічну. Останнім часом хлорофіл здобув популярність і йому приписують лікувальні властивості.

Хлорофіл для споживання людиною зазвичай отримують із рослин або водоростей. Продукт може бути представлений у вигляді натурального екстракту або синтетичного аналога – хлорофіліну, повідомляє 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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На ринку він доступний у різних формах:

рідкий хлорофіл – додається до напоїв або води;

таблетки і капсули у формі харчової добавки;

порошок – використовується для приготування смузі та напоїв.

Ефективність хлорофілу

Хлорофілу часто приписують багато корисних властивостей для здоров’я, таких як покращення стану шкіри, детоксикація організму та навіть протираковий ефект. Однак наукових доказів цих властивостей немає.

Протиракова дія

Дослідження на тваринах показують, що хлорофіл має антиоксидантні властивості та може уповільнювати ріст ракових клітин. Проте клінічні випробування на людях поки що не проводилися, тому робити остаточні висновки рано.

Догляд за шкірою

В одному дослідженні, в якому брали участь 24 жінки з акне, зовнішнє застосування хлорофілу призвело до покращення стану шкіри та зменшення акне. Але цих даних недостатньо через маленьку вибірку учасниць і відсутність контрольних груп.

Інші застосування

Інструкції повідомляють, що хлорофіл може:

знижувати апетит;

зміцнювати імунітет;

запобігати бактеріальним і вірусним інфекціям;

відновлювати мікрофлору кишківника;

усувати неприємні запахи тіла та з рота завдяки своїм дезодоруючим властивостям.

Однак переконливих наукових доказів таких властивостей наразі немає.

Питання безпеки

Біологічно активні добавки (БАДи) з хлорофілом, як правило, не проходять такого суворого контролю, як лікарські засоби. Тому їх безпечність викликає певні сумніви. Перед прийманням важливо проконсультуватися з лікарем та уважно вивчити склад і виробника продукту.

Через відсутність якісних досліджень немає затверджених рекомендацій щодо дозування добавок із хлорофілом. Зазвичай хлорофіл вважається безпечним, але його надмірне споживання може спричинити:

появу зеленого кольору випорожнень, болі в животі, діарею, свербіж або відчуття печіння.