Міжхребцева грижа: чому виникає та коли потрібна операція

Зазвичай при лікуванні міжхребцевої грижі хірургічне втручання не потрібне. Спеціалісти в галузі неврології найчастіше рекомендують консервативні методи терапії. До них належать приймання знеболювальних препаратів, використання стероїдів і міорелаксантів, а також підтримання активного способу життя.

Чому виникає міжхребцева грижа

Міжхребцева грижа виникає внаслідок випинання ядра міжхребцевого диска в спинномозковий канал, що може бути викликано травмою або надмірним напруженням. Таке випинання чинить тиск на сусідні нервові корінці або безпосередньо на спинний мозок, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Це стає причиною появи болю, оніміння та слабкості у кінцівках (руках або ногах). Однак у багатьох випадках грижа може протікати безсимптомно. Тоді людина може навіть не здогадуватися про її наявність до моменту проходження рентгенологічного дослідження.

Лікування міжхребцевої грижі

Для полегшення симптомів грижі міжхребцевого диска неврологи рекомендують такі заходи:

Приймання знеболювальних препаратів, міорелаксантів і стероїдних ін'єкцій. Застосування тепла або холоду. У перші дні для зняття болю та зменшення запалення використовують холодні компреси, а через кілька днів – прогрівання. Обмеження часу, проведеного в ліжку. Тривалий постільний режим може викликати м'язову слабкість і скутості суглобів, що лише сповільнює процес відновлення. Замість цього рекомендується короткий відпочинок у зручній позі (близько 30 хвилин), після чого слід приділити час прогулянці або легкій активності. При цьому важливо уникати дій, які посилюють болі. Поступове збільшення фізичного навантаження. Рухи повинні бути плавними та обережними, особливо якщо це стосується нахилів уперед і підйому ваги.

Якщо консервативна терапія не дала бажаного результату, може знадобитися хірургічне втручання. Зазвичай рішення про операцію ухвалюють після консультації з хірургом, до якого пацієнта направляє невролог.

Коли потрібно видаляти міжхребцеву грижу

Показання для оперативного лікування міжхребцевої грижі:

невпинний біль, попри медикаментозне лікування;

прогресуюче оніміння або відсутність сили в кінцівках;

труднощі з ходьбою або стоянням;

втрату контролю над функціями сечового міхура або кишківника.

У більшості випадків операція спрямована на видалення лише частини міжхребцевого диска, яка випинає. Якщо диск видаляється повністю, проводять процедуру зрощування хребців з використанням кісткового трансплантата.

Для стабілізації хребта в процесі зрощення, який може тривати кілька місяців, часто застосовують металеві конструкції. У ряді випадків хірурги також пропонують замінити пошкоджений диск на штучний імплантат.