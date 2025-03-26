Коли потрібна операція з видалення міжхребцевих гриж: пояснення провідного нейрохірурга

Гострий біль у спині, у попереку – доволі поширене явище для тих, кому за 30, хто веде активний спосіб життя чи навпаки більше часу проводить за комп’ютером.

Найчастішим діагнозом, який ставлять лікарі при таких болях, є міжхребцева грижа. Як правильно оцінювати ситуацію без додаткових обстежень чи операцій, 24 Каналу розповів Андрій Мизак, лікар-нейрохірург лікарні медичного центру святої Параскеви.

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Що таке міжхребцева грижа

Міжхребцева грижа або грижа міжхребцевого диска – це ураження хребта, при якому відбувається розрив зовнішнього фіброзного кільця міжхребцевого диска й м'яка центральна частина випинає за його межі.

Андрій Мизак "Простими словами, грижа – це випинання хряща за межі міжхребцевого простору. Доки він не перетискає нерв, ми не відчуваємо болю."

Відчувши раптовий біль в попереку, який не минає протягом кількох днів, ми повинні обов'язково звернутися до сімейного лікаря за скеруванням до невропатолога. Спеціаліст огляне нас, при потребі запропонує проведення магнітно-резонансної томографії хребта та при виявленій міжхребцевій грижі оптимальне лікування.

Чи всі міжхребцеві грижі потребують оперативного видалення

Існує міф, що лише операція є найдієвішим способом позбутися будь-якої грижі. Але слід розуміти, що вона не завжди є необхідною при перших больових симптомах, бо за статистикою у всіх людей віком від 30 років МРТ показує грижу, протрузії, випинання міжхребцевих хрящів тощо.

Тому результат МРТ не може бути єдиним показом до операції. Для повного діагностування лікар-невропатолог повинен провести диференційований діагноз для виключення м'язових спазмів, проблем зі суглобами, зв’язками та інші. Важливо також орієнтуватися по шкалі болю. Сімейний лікар має відрізняти неспецифічний біль, який може бути спричиненим фізичним перенавантаженням та біль спричинений здавленим нервом.

Андрій Мизак "Одна пацієнтка медичного центру святої Параскеви вигадала таку класифікацію гриж: "чекабельні" і "нечекабельні" (від слова “чекати”). Відтак, якщо біль незначний – то чекаємо. Звиклий парацетамол зніме набряк, зменшить тиск на нерв і знеболить."

Трапляються випадки, коли грижа засихає самостійно. Часто люди з міжхребцевою грижею спокійно живуть, навіть не підозрюючи про її існування. Відтак 3/4 від кількості діагностованих гриж не потребують оперативного втручання та здатні розсмоктуватися самостійно, проте є випадки, коли грижу слід оперувати негайно.

Невідкладні випадки міжхребцевої грижі

Якщо присутня радикулярна симптоматика, тобто біль віддає по всій довжині ноги, це свідчить про те, що випнутий хрящ тисне на нерв, який йде в ногу і може спричинити раптове знерухомлення у стопі, втрату контролю над сечовипусканням. Так проявляється синдром кауда. Такі випадки рідкісні, вони складають лише 1% від загальної кількості діагностики міжхребцевих гриж, але вони потребують невідкладного хірургічного втручання.

Як відбувається операції з видалення грижі хребта

Операції, пов’язані з міжхребцевими грижами належать до операцій одного дня та зазвичай проводяться ендоскопічно з мінімальним розрізом тканин. Вони тривають близько години та проводяться під загальним знечуленням. Через канал хребта лікар-нейрохірург забирає частину хряща, який тисне на нерв.

Андрій Мизак "В 99% випадків операція з видалення грижі не вимагає встановлення імплантатів для фіксації хребта. Більше того встановлення імплантата може бути не лише зайвим, але й небезпечним для пацієнта."

Тому дуже важливим, як і у всіх інших випадках, пов'язаних зі здоров’ям, є вибір фахового відповідального лікаря та медичного закладу з високими безпековими стандартами та підходами до діагностування, лікування та догляду пацієнтів.