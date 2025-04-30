Міфи про менопаузу, в які вірять більшість жінок

Менопауза – це стан, при якому у жінки відсутні менструації протягом року. Такий діагноз ставить лікар постфактум. У середньому природна менопауза в українських жінок настає у віці 49 – 51 року.

У деяких жінок виникають побоювання: "Коли настане менопауза, мені не захочеться близькості, я постійно відчуватиму припливи жару і стану емоційно нестабільною". Навколо цього періоду існує багато міфів, які викликають страх і нерозуміння, повідомляє 24 Канал з посиланням WebMD.

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Клімакс і менопауза – це одне й те саме

Менопауза визначається як відсутність менструації протягом року, що пов’язано із припиненням вироблення яєчниками гормонів естрогену та прогестерону, необхідних для овуляції. Цей діагноз лікар ставить лише після того, як менструації повністю припинилися.

За даними ВООЗ, природна менопауза зазвичай настає у 45 – 55 років, а в більшості жінок в Україні – приблизно у 49 – 51 рік. Проте менопауза може бути викликана штучно внаслідок хірургічного втручання або лікування певних захворювань.

Клімакс, своєю чергою, є клінічним синдромом – сукупністю симптомів, характерних для періоду перед останньою менструацією. Цей період може тривати близько чотирьох років і проявлятися такими ознаками, як нерегулярні менструації, відсутність овуляції, припливи жару або ознобу, перепади настрою, нічна пітливість, зниження сексуального потягу, сухість вагіни та інші симптоми.

Менопауза – миттєвий процес

У разі природного настання менопаузи жінки часто стикаються з цілим спектром поступових змін. Найбільш явною ознакою є нерегулярні менструації, які поступово зникають. До інших симптомів належать:

припливи жару;

порушення сну;

нічна пітливість;

частіше серцебиття;

головний біль;

біль у суглобах;

сухість і свербіж шкіри;

зниження лібідо;

дискомфорт у вагіні;

рецидивуючі інфекції сечовивідних шляхів;

чутливість зубів і ясен.

Вік настання менопаузи залежить від початку перших місячних

Зв’язок між віком початку менархе (першої менструації) та віком настання менопаузи активно досліджується, але результати досліджень залишаються неоднозначними.

Наприклад, одне з досліджень 2017 року показало, що жінки, у яких місячні почалися рано (до 11 років), частіше стикаються з ранньою менопаузою, особливо якщо вони не народжували дітей. Проте дані 2018 року не виявили прямого зв’язку між раннім початком місячних і раннім настанням менопаузи.

Водночас ускладнення в репродуктивній історії, такі як безпліддя, викидні або мертвонародження, можуть підвищувати ризик ранньої менопаузи, особливо у жінок азійського походження.

Симптоми менопаузи не можна полегшити

Деякі жінки вважають, що симптоми менопаузи потрібно просто перетерпіти, але це не завжди так. Хоча менопауза – природний процес, вона може супроводжуватися симптомами, які знижують якість життя. Полегшити стан можна за допомогою лікування та зміни способу життя. Рекомендується:

більше відпочивати;

дотримуватися збалансованої дієти з продуктами, багатими на кальцій;

займатися спортом;

використовувати техніки релаксації, як-от йога або медитація.

Замісна гормональна терапія при менопаузі небезпечна

Замісна гормональна терапія (ЗГТ) допомагає відновити рівень гормонів і полегшити багато симптомів менопаузи, таких як припливи жару, біль у суглобах, перепади настрою і сухість вагіни. Проте призначати ЗГТ має лише лікар, враховуючи індивідуальні особливості пацієнтки.

ЗГТ має свої переваги, але також існують ризики, наприклад, підвищення ймовірності серцево-судинних захворювань або деяких видів раку. Якщо гормональна терапія протипоказана, лікар може запропонувати альтернативні методи лікування.

Не хочеться сексу після менопаузи

Міф про те, що після настання менопаузи жінки повністю втрачають інтерес до сексу, не завжди відповідає дійсності. Зниження рівня гормонів може вплинути на лібідо, проте фізіологічні зміни, як-от сухість вагіни, зниження кровотоку до статевих органів і дискомфорт, можуть бути основною причиною.

Додатковими факторами можуть бути стрес і втома. Однак більшість цих проблем можна вирішити за допомогою лікування або зміни способу життя.