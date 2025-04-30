Мифы о менопаузе, в которые верят большинство женщин

Менопауза – это состояние, при котором у женщины отсутствуют менструации в течение года. Такой диагноз ставит врач постфактум. В среднем естественная менопауза у украинских женщин наступает в возрасте 49 – 51 года.

У некоторых женщин возникают опасения: "Когда наступит менопауза, мне не захочется близости, я буду постоянно испытывать приливы жара и стану эмоционально нестабильной". Вокруг этого периода существует много мифов, которые вызывают страх и непонимание, сообщает 24 Канал со ссылкой WebMD.

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Климакс и менопауза – это одно и то же

Менопауза определяется как отсутствие менструации в течение года, что связано с прекращением выработки яичниками гормонов эстрогена и прогестерона, необходимых для овуляции. Этот диагноз врач ставит только после того, как менструации полностью прекратились.

По данным ВОЗ, естественная менопауза обычно наступает в 45 – 55 лет, а у большинства женщин в Украине – примерно в 49 – 51 год. Однако менопауза может быть вызвана искусственно в результате хирургического вмешательства или лечения определенных заболеваний.

Климакс, свою очередь, является клиническим синдромом – совокупностью симптомов, характерных для периода перед последней менструацией. Этот период может длиться около четырех лет и проявляться такими признаками, как нерегулярные менструации, отсутствие овуляции, приливы жара или озноба, перепады настроения, ночная потливость, снижение сексуального влечения, сухость вагины и другие симптомы.

Менопауза – мгновенный процесс

В случае естественного наступления менопаузы женщины часто сталкиваются с целым спектром постепенных изменений. Наиболее явным признаком являются нерегулярные менструации, которые постепенно исчезают. К другим симптомам относятся:

приливы жара;

нарушение сна;

ночная потливость;

более частое сердцебиение;

головная боль;

боль в суставах;

сухость и зуд кожи и зуд кожи;

снижение либидо;

дискомфорт во влагалище;

рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей;

чувствительность зубов и десен.

Возраст наступления менопаузы зависит от начала первых месячных

Связь между возрастом начала менархе (первой менструации) и возрастом наступления менопаузы активно исследуется, но результаты исследований остаются неоднозначными.

Например, одно из исследований 2017 года показало, что женщины, у которых месячные начались рано (до 11 лет), чаще сталкиваются с ранней менопаузой, особенно если они не рожали детей. Однако данные 2018 года не выявили прямой связи между ранним началом месячных и ранним наступлением менопаузы.

В то же время осложнения в репродуктивной истории, такие как бесплодие, выкидыши или мертворождения, могут повышать риск ранней менопаузы, особенно у женщин азиатского происхождения.

Симптомы менопаузы нельзя облегчить

Некоторые женщины считают, что симптомы менопаузы нужно просто перетерпеть, но это не всегда так. Хотя менопауза – естественный процесс, она может сопровождаться симптомами, которые снижают качество жизни. Облегчить состояние можно с помощью лечения и изменения образа жизни. Рекомендуется:

больше отдыхать;

придерживаться сбалансированной диеты с продуктами, богатыми кальцием;

заниматься спортом;

использовать техники релаксации, например йога или медитация.

Заместительная гормональная терапия при менопаузе опасна

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) помогает восстановить уровень гормонов и облегчить многие симптомы менопаузы, таких как приливы жара, боль в суставах, перепады настроения и сухость вагины. Однако назначать ЗГТ должен только врач, учитывая индивидуальные особенности пациентки.

ЗГТ имеет свои преимущества, но также существуют риски, например, повышение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний или некоторых видов рака. Если гормональная терапия противопоказана, врач может предложить альтернативные методы лечения.

Не хочется секса после менопаузы

Миф о том, что после наступления менопаузы женщины полностью теряют интерес к сексу, не всегда соответствует действительности. Снижение уровня гормонов может повлиять на либидо, однако физиологические изменения, такие как сухость вагины, снижение кровотока к половым органам и дискомфорт, могут быть основной причиной.

Дополнительными факторами могут быть стресс и усталость. Однако большинство этих проблем можно решить с помощью лечения или изменения образа жизни.