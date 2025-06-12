Гастрит не болить і дієти не його не лікують: 5 найпоширеніших міфів про це захворювання

Гастрит – одне з найвідоміших захворювань травної системи. Але навколо нього сформувалося чимало помилкових уявлень, які заважають адекватно оцінювати ситуацію і часто вводять в оману навіть найуважніших пацієнтів.

Чи справді біль у шлунку обов’язково означає гастрит? Чи можна "з’їсти" хворобу разом із гострою їжею? І чи врятує сувора дієта від проблем зі шлунком? Що є правдою, а що – лише медичними легендами, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Міф 1: Біль у шлунку – ознака гастриту

Насправді: гастрит не викликає болю сам по собі.

Один з найбільш стійких міфів – вважати, що гастрит обов'язково супроводжується болем. Насправді гастрит – це запальний процес у слизовій оболонці, і зазвичай він немає симптомів.

Слизова не містить больових рецепторів – вони розміщуються глибше, в підслизовому та м'язовому шарах. Навіть якщо запалення яскраво виражене або з’явилися ерозії, біль може не відчуватися зовсім.

Скарги на дискомфорт, печіння, тяжкість або нудоту – це неспецифічні симптоми, які можуть бути пов’язані з функціональною диспепсією, виразковою хворобою та іншими станами. Більшість людей дізнається про гастрит випадково – наприклад, після гастроскопії, призначеної з іншого приводу.

Міф 2: Винне неправильне харчування

Насправді: гастрит найчастіше виникає через бактерію, а не їжу

З дитинства багатьом людям здається, що гострі, смажені страви або перекуси на ходу неминуче призведуть до гастриту. Однак наука вже давно встановила: ключовою причиною хронічного гастриту є інфекція Helicobacter pylori.

Саме вона провокує запалення слизової шлунка, а не фастфуд або спеції. Захисний шар слизу і бикарбонатів надійно оберігає шлунок від кислоти, а продукти не здатні спровокувати гастрит.

Звичайно, занадто важка їжа може посилювати симптоми, але не є першопричиною захворювання. Іноді гастрит розвивається на фоні тривалого приймання нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП), зловживання алкоголем або через аутоімунні процеси.

Міф 3: При гастриті потрібна сувора дієта

Насправді: жорсткі обмеження не допоможуть вилікувати гастрит.

Більшість вважає, що при гастриті врятує лише дієтичне харчування – рідкі супи, каші на воді і повне табу на все смачне. Але сучасні рекомендації говорять про зворотне: суворі дієти не є основою лікування гастриту, особливо якщо його причина – Helicobacter pylori. Головна мета терапії – позбутися від інфекції за допомогою антибіотиків та інших препаратів.

"Союзні столи", популярні й сьогодні обмеження, не довели своєї ефективності у жодному серйозному дослідженні. Жорсткі дієти не прискорюють загоєння слизової, а можуть навіть зашкодити – призвести до дефіцитів нутрієнтів і вітамінів, підвищити тривожність і ризик харчових розладів.

Міф 4: Ферментні препарати полегшують роботу шлунка

Насправді: ферменти діють тільки в кишківнику, а не в шлунку.

Поширене уявлення – "якщо випити фермент, шлунку стане легше". Насправді для перетравлення їжі в шлунку ферменти не потрібні: ферментні препарати активізуються тільки в тонкому кишківнику, де середовище лужне. В шлунку, де кислотність висока, такі препарати просто не працюють: або знищуються, або проходять далі, щоб подіяти вже в кишківнику.

Ба більше, організм сам виробляє ферменти значно більше, ніж може міститися навіть у найбільшій капсулі з аптеки. Призначають ферментні препарати тільки при деяких захворюваннях – безконтрольний прийом не полегшує симптоми гастриту і не впливає на перетравлення їжі в шлунку.

Міф 5: Атрофічний гастрит – передраковий стан

Насправді: атрофічний гастрит – це не вирок.

Атрофічна форма гастриту пов'язана зі стоншенням слизової шлунка та зменшенням кількості клітин, що виробляють шлунковий сік. Довгий час вважалося, що цей діагноз – пряма дорога до раку шлунка.

Зараз же відомо: атрофічний гастрит – фактор ризику, але не передрак. За даними Всесвітньої організації гастроентерологів, лише у невеликої кількості пацієнтів він може призвести до злоякісної пухлини. Правильне лікування, усунення Helicobacter pylori та регулярне спостереження суттєво знижують цей ризик.

Атрофічні зміни – лише ланка в ланцюжку можливих процесів, і своєчасне лікарське втручання допомагає уникнути серйозних наслідків.

Гастрит – це не привід для паніки і не вирок. Сучасний підхід до цього захворювання ґрунтується не на міфах і застарілих дієтах, а на точній діагностиці і грамотному лікуванні. Головне – не займатися самолікуванням і не довіряти застарілим стереотипам, а вчасно консультуватися з лікарем і дотримуватися актуальних медичних рекомендацій.