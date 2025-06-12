Гастрит болит и диеты его лечат: 5 самых распространенных мифов об этом заболевании

Гастрит – одно из самых известных заболеваний пищеварительной системы. Но вокруг него сформировалось немало ложных представлений, которые мешают адекватно оценивать ситуацию и часто вводят в заблуждение даже самых внимательных пациентов.

Действительно ли боль в желудке обязательно означает гастрит? Можно ли "съесть" болезнь вместе с острой пищей? И спасет ли строгая диета от проблем с желудком? Что является правдой, а что – только медицинскими легендами, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Миф 1: Боль в желудке – признак гастрита

На самом деле: гастрит не вызывает боли сам по себе.

Один из самых устойчивых мифов – считать, что гастрит обязательно сопровождается болью. На самом деле гастрит – это воспалительный процесс в слизистой оболочке, и обычно он не имеет симптомов.

Слизистая не содержит болевых рецепторов – они размещаются глубже, в подслизистом и мышечном слоях. Даже если воспаление ярко выражено или появились эрозии, боль может не ощущаться вовсе.

Жалобы на дискомфорт, жжение, тяжесть или тошноту – это неспецифические симптомы, которые могут быть связаны с функциональной диспепсией, язвенной болезнью и другими состояниями. Большинство людей узнает о гастрите случайно – например, после гастроскопии, назначенной по другому поводу.

Миф 2: Виновато неправильное питание

На самом деле: гастрит чаще всего возникает из-за бактерии, а не пищи

С детства многим людям кажется, что острые, жареные блюда или перекусы на ходу неизбежно приведут к гастриту. Однако наука уже давно установила: ключевой причиной хронического гастрита является инфекция Helicobacter pylori.

Именно она провоцирует воспаление слизистой желудка, а не фастфуд или специи. Защитный слой слизи и бикарбонатов надежно оберегает желудок от кислоты, а продукты не способны спровоцировать гастрит.

Конечно, слишком тяжелая пища может усугублять симптомы, но не является первопричиной заболевания. Иногда гастрит развивается на фоне длительного приема нестероидных противовоспалительных средств (НПВП), злоупотребления алкоголем или из-за аутоиммунных процессов.

Миф 3: При гастрите нужна строгая диета

На самом деле: жесткие ограничения не помогут вылечить гастрит.

Большинство считает, что при гастрите спасет лишь диетическое питание – жидкие супы, каши на воде и полное табу на все вкусное. Но современные рекомендации говорят об обратном: строгие диеты не являются основой лечения гастрита, особенно если его причина – Helicobacter pylori. Главная цель терапии – избавиться от инфекции с помощью антибиотиков и других препаратов.

"Союзные столы", популярны и сегодня ограничения, не доказали своей эффективности ни в одном серьезном исследовании. Жесткие диеты не ускоряют заживление слизистой, а могут даже навредить – привести к дефицитам нутриентов и витаминов, повысить тревожность и риск пищевых расстройств.

Миф 4: Ферментные препараты облегчают работу желудка

На самом деле: ферменты действуют только в кишечнике, а не в желудке.

Распространенное представление – "если выпить фермент, желудку станет легче". На самом деле для переваривания пищи в желудке ферменты не нужны: ферментные препараты активизируются только в тонком кишечнике, где среда щелочная. В желудке, где кислотность высокая, такие препараты просто не работают: либо уничтожаются, либо проходят дальше, чтобы подействовать уже в кишечнике.

Более того, организм сам вырабатывает ферменты значительно больше, чем может содержаться даже в самой большой капсуле из аптеки. Назначают ферментные препараты только при некоторых заболеваниях – бесконтрольный прием не облегчает симптомы гастрита и не влияет на переваривание пищи в желудке.

Миф 5: Атрофический гастрит – предраковое состояние

На самом деле: атрофический гастрит – это не приговор.

Атрофическая форма гастрита связана с истончением слизистой желудка и уменьшением количества клеток, вырабатывающих желудочный сок. Долгое время считалось, что этот диагноз – прямая дорога к раку желудка.

Сейчас же известно: атрофический гастрит – фактор риска, но не предрак. По данным Всемирной организации гастроэнтерологов, лишь у небольшого количества пациентов он может привести к злокачественной опухоли. Правильное лечение, устранение Helicobacter pylori и регулярное наблюдение существенно снижают этот риск.

Атрофические изменения – лишь звено в цепочке возможных процессов, и своевременное врачебное вмешательство помогает избежать серьезных последствий.

Гастрит – это не повод для паники и не приговор. Современный подход к этому заболеванию основывается не на мифах и устаревших диетах, а на точной диагностике и грамотном лечении. Главное – не заниматься самолечением и не доверять устаревшим стереотипам, а вовремя консультироваться с врачом и придерживаться актуальных медицинских рекомендаций.