Медична катастрофа в Нідерландах: в країні 3000 дітей мають понад 25 братів і сестер

У Нідерландах тривалий час репродуктивні клініки порушували правила донорства сперми, це створило генетичні ризики, враховуючи порівняно невелику чисельність населення країни.

За даними національної організації гінекології та акушерства Нідерландів (NVOG), виявлено, що щонайменше 85 донорів сперми стали батьками 25 і більше разів, повідомляє 24 Канал з посиланням The Guardian

Також на тему "Чудовий" когнітивний тест Трампа: що він проходив і чи вийде у вас

Масові донори сперми в Нідерландах

Ці порушення були розкриті завдяки впровадженню нової системи реєстрації, яка виявила, що клініки, які спеціалізуються на лікуванні безпліддя, протягом багатьох років не дотримувались встановлених правил донорства.

Як зазначають у NVOG, деякі клініки свідомо використовували сперму одного донора значно більше разів, ніж дозволено, не оформлюючи відповідних документів або без відома самих донорів. Крім того, донори могли здавати сперму в різні клініки, що також суперечило законам.

Кількість так званих "масових донорів" має дорівнювати нулю. Ми визнаємо помилки і хочемо попросити вибачення,

– заявила гінекологиня Маріке Шооненберг.

Закон, спрямований на зниження ризику ненавмисного інцесту та інбридингу, був ухвалений у Нідерландах ще в 1992 році. Він обмежує кількість дітей від одного донора до 25. Проте через жорсткі закони про конфіденційність впровадити ці обмеження було непросто.

У 2018 році ця межа була знижена до 12 дітей, проте ефективний контроль став можливим лише у квітні 2025 року завдяки запровадженню національного реєстру донорів і матерів з використанням системи кодів.

"Тепер ми вперше маємо точні дані про кількість дітей від одного донора. Після скасування права донорів на анонімність у 2004 році, з’ясувалося, що у Нідерландах є щонайменше 85 "масових донорів", кожен з яких став біологічним батьком щонайменше 25 дітей", – додала Шооненберг.

Вона також зазначила, що більшість із цих донорів мали від 26 до 40 дітей, а деякі – від 50 до 75. Серед них, як мінімум, 10 осіб є лікарями-репродуктологами. Один із найвідоміших випадків – Ян Карбаат, який незаконно став батьком щонайменше для 81 дитини.

Найрезонанснішим став випадок Джонатана Якоба Меєра, героя документального фільму Netflix "Людина з 1000 дітей". Він офіційно став батьком щонайменше 550 нащадків у різних країнах світу, із них понад сто дітей були зачаті в нідерландських клініках.

Чому це погано

Тіс ван дер Меєр з фонду, що підтримує пошук біологічних батьків, назвав ці дані "медичною катастрофою". За його словами, тепер у Нідерландах є щонайменше 3000 дітей, які мають 25 або більше братів і сестер по батьковій лінії.

Також він зазначив, що це створює додатковий стрес і проблеми як для дітей, так і для донорів. У майбутньому може виникнути ще більше труднощів, зокрема ризик ненавмисних романтичних стосунків із близькими родичами. Тому, за його словами, тестування ДНК стане необхідністю для тих, хто починає стосунки.