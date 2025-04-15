Медицинская катастрофа в Нидерландах: в стране более 3000 детей имеют более 25 братьев и сестер

В Нидерландах длительное время репродуктивные клиники нарушали правила донорства спермы, это создало генетические риски, учитывая сравнительно небольшую численность населения страны.

По данным национальной организации гинекологии и акушерства Нидерландов (NVOG), выявлено, что по меньшей мере 85 доноров спермы стали родителями 25 и более раз, сообщает 24 Канал со ссылкой The Guardian

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Массовые доноры спермы в Нидерландах

Эти нарушения были раскрыты благодаря внедрению новой системы регистрации, которая обнаружила, что клиники, специализирующиеся на лечении бесплодия, в течение многих лет не придерживались установленных правил донорства.

Как отмечают в NVOG, некоторые клиники сознательно использовали сперму одного донора значительно больше раз, чем разрешено, не оформляя соответствующих документов или без ведома самих доноров. Кроме того, доноры могли сдавать сперму в разные клиники, что также противоречило законам.

Количество так называемых "массовых доноров" должно равняться нулю. Мы признаем ошибки и хотим попросить прощения,

– заявила гинеколог Марике Шооненберг.

Закон, направленный на снижение риска непреднамеренного инцеста и инбридинга, был принят в Нидерландах еще в 1992 году. Он ограничивает количество детей от одного донора до 25. Однако из-за жестких законов о конфиденциальности внедрить эти ограничения было непросто.

В 2018 году этот предел был снижен до 12 детей, однако эффективный контроль стал возможным только в апреле 2025 года благодаря введению национального реестра доноров и матерей с использованием системы кодов.

"Теперь мы впервые имеем точные данные о количестве детей от одного донора. После отмены права доноров на анонимность в 2004 году, выяснилось, что в Нидерландах есть по меньшей мере 85 "массовых доноров", каждый из которых стал биологическим отцом не менее 25 детей", – добавила Шооненберг.

Она также отметила, что большинство из этих доноров имели от 26 до 40 детей, а некоторые – от 50 до 75. Среди них, как минимум, 10 человек являются врачами-репродуктологами. Один из самых известных случаев – Ян Карбаат, который незаконно стал отцом по меньшей мере для 81 ребенка.

Самым резонансным стал случай Джонатана Якоба Мейера, героя документального фильма Netflix "Человек с 1000 детей". Он официально стал отцом по меньшей мере 550 потомков в разных странах мира, из них более ста детей были зачаты в нидерландских клиниках.

Почему это плохо

Тис ван дер Меер из фонда, поддерживающего поиск биологических родителей, назвал эти данные "медицинской катастрофой". По его словам, теперь в Нидерландах есть по меньшей мере 3000 детей, которые имеют 25 или более братьев и сестер по отцовской линии.

Также он отметил, что это создает дополнительный стресс и проблемы как для детей, так и для доноров. В будущем может возникнуть еще больше трудностей, в частности риск непреднамеренных романтических отношений с близкими родственниками. Поэтому, по его словам, тестирование ДНК станет необходимостью для тех, кто начинает отношения.