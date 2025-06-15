Маргарин, вершкове масло, чи олія: які жири найшкідливіші для здоров'я
- Трансжири у маргарині пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, тому їх радять уникати.
- Вживання вершкового масла в помірній кількості асоціюється з нижчим ризиком діабету 2 типу та покращенням рівня "хорошого" холестерину.
Дискусії щодо жирів у харчуванні тривають вже десятки років. Особливо обговорюваними і суперечливими є питання про вплив на здоров'я вершкового масла, маргарину та рослинних олій.
Нове дослідження наблизилось до істини, хоча й залишає місце для обережності у висновках. Детальніше про результати розповідає 24 Канал.
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Фахівці наголосили, що трансжири, які раніше входили до складу маргарину, пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Тож, їх радять уникати взагалі.
Як проводили дослідження та, що виявили
Дослідження охопило дані 2459 людей. Учасники впродовж 6 днів фіксували свій раціон, зокрема кількість спожитого вершкового масла, маргарину та негідрогенізованих олій (оливкової, сафлорової, соєвої тощо). Через 4 роки їм вимірювали рівень холестерину, цукру, жиру в організмі й інші показники здоров'я.
Вживання понад 7 грамів маргарину на день пов'язане з:
- на 29% вищим ризиком серцево-судинних захворювань,
- на 41% вищим ризиком діабету 2 типу.
Споживання вершкового масла (у помірній кількості):
- асоціювалося з на 31% нижчим ризиком діабету 2 типу,
- покращувало рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ),
- знижувало тригліцериди.
Рослинні олії:
- не мали зв'язку зі зростанням ризику діабету,
- проте понад 7 грамів на день підвищували рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ).
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