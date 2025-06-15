Маргарин, сливочное или растительное масло: какие жиры самые вредные для здоровья

Дискуссии относительно жиров в питании продолжаются уже десятки лет. Особенно обсуждаемыми и противоречивыми являются вопросы о влиянии на здоровье сливочного масла, маргарина и растительных масел.

Новое исследование приблизилось к истине, хотя и оставляет место для осторожности в выводах. Подробнее о результатах рассказывает 24 Канал.

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Специалисты отметили, что трансжиры, которые ранее входили в состав маргарина, связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, их советуют избегать вообще.

Как проводили исследования и, что обнаружили

Исследование охватило данные 2459 человек. Участники в течение 6 дней фиксировали свой рацион, в частности количество потребленного сливочного масла, маргарина и негидрогенизированных масел (оливкового, сафлорового, соевого и т.д.). Через 4 года им измеряли уровень холестерина, сахара, жира в организме и другие показатели здоровья.

Употребление более 7 граммов маргарина в день связано с:

на 29% более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний,

на 41% более высоким риском диабета 2 типа.

Потребление сливочного масла (в умеренном количестве):

ассоциировалось с на 31% более низким риском диабета 2 типа,

улучшало уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП),

снижало триглицериды.

Растительные масла: