Маргарин, сливочное или растительное масло: какие жиры самые вредные для здоровья
- Трансжиры в маргарине связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому их советуют избегать.
- Употребление сливочного масла в умеренном количестве ассоциируется с более низким риском диабета 2 типа и улучшением уровня "хорошего" холестерина.
Дискуссии относительно жиров в питании продолжаются уже десятки лет. Особенно обсуждаемыми и противоречивыми являются вопросы о влиянии на здоровье сливочного масла, маргарина и растительных масел.
Новое исследование приблизилось к истине, хотя и оставляет место для осторожности в выводах. Подробнее о результатах рассказывает 24 Канал.
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Специалисты отметили, что трансжиры, которые ранее входили в состав маргарина, связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, их советуют избегать вообще.
Как проводили исследования и, что обнаружили
Исследование охватило данные 2459 человек. Участники в течение 6 дней фиксировали свой рацион, в частности количество потребленного сливочного масла, маргарина и негидрогенизированных масел (оливкового, сафлорового, соевого и т.д.). Через 4 года им измеряли уровень холестерина, сахара, жира в организме и другие показатели здоровья.
Употребление более 7 граммов маргарина в день связано с:
- на 29% более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний,
- на 41% более высоким риском диабета 2 типа.
Потребление сливочного масла (в умеренном количестве):
- ассоциировалось с на 31% более низким риском диабета 2 типа,
- улучшало уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП),
- снижало триглицериды.
Растительные масла:
- не имели связи с ростом риска диабета,
- однако более 7 граммов в день повышали уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).
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