Операція стала можливою завдяки спільній роботі львівських фахівців та угорського нейрохірурга Степана Гудака, який має значний досвід у лікуванні таких випадків. Деталі хірургічного втручання та порятунку дівчинки розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Першого медичного об'єднання Львова.

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Рідкісна аномалія, яка загрожувала життю

Аневризма вени Галена – це патологія судин головного мозку, при якій через ненормальне з'єднання артерій і вени Галена кров надходить у вену з високим тиском. Через це її стінки розтягуються, утворюючи кулеподібне розширення, що може розірватися в будь-який момент і спричинити смертельний крововилив у мозок.

Ще до народження Соломійки, на 32-му тижні вагітності, лікарі діагностували у неї рідкісну аномалію. Майбутню матір направили народжувати до Києва, щоб забезпечити безпечні умови. Пологи пройшли успішно, і новонароджену Соломійку перевезли до Львова для подальшого лікування.

Операція, яка подарувала шанс

Дітям із такою патологією рідко вдається прожити до року, але лікарі вирішили дати Соломійці шанс. Вони відклали операцію на шість місяців, щоб дитина підросла й організм став міцнішим. Коли Соломійці виповнилося 7 місяців, нейрохірурги провели ризиковане, але рятівне втручання.

Для проведення операції до Львова запросили Степана Гудака – нейрохірурга з Угорщини, який врятував понад 50 дітей із таким самим діагнозом.

Врятувати дівчинку вдалосся

Операція була мініінвазивною: через невеликий розріз на нозі лікарі дісталися до судин і "закрили" аневризму спеціальним медичним клеєм. Це дозволило зменшити потік крові та знизити тиск на вену, що значно знизило ризик розриву.

Всього через кілька днів після операції Соломійку виписали додому. Нині вона перебуває з родиною, а її стан стабільний. Лікарі запевняють, що її життю більше нічого не загрожує.