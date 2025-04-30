Великий шматок шашлика застряг у стравоході: львівські лікарі врятували життя підлітка

У Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит" врятували 14-річного хлопця з ускладненням після вечері. Під час їжі дитина проковтнула великий шматок шашлика, який застряг у стравоході.

Перекриття стравоходу викликало серйозні ускладнення – хлопець відчував утруднене дихання, активну слинотечу, страх та значний дискомфорт, повідомляє 24 Канал з посиланням Центр дитячої медицини Лікарня "Охматдит".

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Симптоми та перші дії лікарів

Як розповів торакальний хірург Центру Олександр Колодій, через анатомічні особливості стравоходу, де є природні звуження (на рівні шиї, біля аорти та на вході до шлунка), великий шматок м'яса застряг у другому звуженні – біля аорти.

Дитина відчувала значний дискомфорт, не могла дихати нормально, що, звісно, викликало додатковий стрес та страх,

– зазначив хірург.

Термінова операція

Стан хлопця вимагав негайного хірургічного втручання. Операція розпочалася вночі о 2:00. Команда фахівців виконала ригідну езофагоскопію – це процедура, яка дозволяє оглянути стравохід та видалити сторонні предмети. Операція тривала близько години. Шматок м’яса видаляли поетапно, дуже обережно, щоб не пошкодити стінки стравоходу.

Операція пройшла успішно. Хлопця після ретельного спостереження виписали зі стаціонару у задовільному стані. Проте надалі він перебуватиме під наглядом лікарів.

Медики наголошують, що подібні випадки трапляються доволі часто. Найчастіше сторонні предмети у стравоході – це великі шматки їжі, як-от м’ясо. У молодших дітей у стравоході застрягають дрібні іграшки, батарейки, монети або деталі конструктора.