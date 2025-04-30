Большой кусок шашлыка застрял в пищеводе: львовские врачи спасли жизнь подростка
- Во львовском "Охматдете" спасли 14-летнего парня, который проглотил большой кусок шашлыка, застрявший в пищеводе, вызывая серьезные осложнения.
- Операция по удалению куска мяса длилась около часа и прошла успешно; парень выписан в удовлетворительном состоянии, но останется под наблюдением врачей.
- Медики обращают внимание, что подобные случаи с застреванием посторонних предметов в пищеводе, как большие куски пищи или мелкие предметы у детей, случаются часто.
В Центре детской медицины больницы "Охматдет" спасли 14-летнего парня с осложнением после ужина. Во время еды ребенок проглотил большой кусок шашлыка, который застрял в пищеводе.
Перекрытие пищевода вызвало серьезные осложнения – парень чувствовал затрудненное дыхание, активное слюнотечение, страх и значительный дискомфорт, сообщает 24 Канал со ссылкой Центр детской медицины Больница "Охматдет".
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Симптомы и первые действия врачей
Как рассказал торакальный хирург Центра Александр Колодий, из-за анатомических особенностей пищевода, где есть естественные сужения (на уровне шеи, у аорты и на входе в желудок), большой кусок мяса застрял во втором сужении – у аорты.
Ребенок испытывал значительный дискомфорт, не мог дышать нормально, что, конечно, вызвало дополнительный стресс и страх,
– отметил хирург.
Срочная операция
Состояние парня требовало немедленного хирургического вмешательства. Операция началась ночью в 2:00. Команда специалистов выполнила ригидную эзофагоскопию – это процедура, которая позволяет осмотреть пищевод и удалить посторонние предметы. Операция длилась около часа. Кусок мяса удаляли поэтапно, очень осторожно, чтобы не повредить стенки пищевода.
Операция прошла успешно. Парня после тщательного наблюдения выписали из стационара в удовлетворительном состоянии. Однако в дальнейшем он будет находиться под наблюдением врачей.
Медики отмечают, что подобные случаи случаются довольно часто. Чаще всего посторонние предметы в пищеводе – это большие куски пищи, например мясо. У младших детей в пищеводе застревают мелкие игрушки, батарейки, монеты или детали конструктора.
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