Спочатку лікували гастрит: хірурги видалили зі шлунка 15-річної дівчини кілограм волосся

У львівській лікарні "Охматдит" лікарі провели операцію 15-річній дівчині із Запоріжжя, у якої зі шлунка видалили кілограм волосся.

Медичні працівники зазначили, що ще у семирічному віці у дитини діагностували трихобезоар – жмут волосся у шлунку – і тоді дівчинці зробили операцію в Запоріжжі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр дитячої медицини Львова.

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Синдром Рапунцель у дівчини з Запоріжжя

Проте протягом останніх двох років вона знову почала відчувати біль у животі, страждала від блювоти, втрати апетиту і труднощів із прийманням їжі.

Довгий час лікарі ставили діагноз "гастрит" і призначали відповідне лікування, однак стан підлітки не покращувався. Лише під час детального обстеження у львівській лікарні була виявлена справжня причина проблем.

Як з'ясувалося, дівчинка страждала на синдром Рапунцель, через який вона несвідомо ковтала волосся, навіть не підозрюючи, які серйозні наслідки це може мати.

У Центрі дитячої медицини Львова зазначили, що операція була досить складною, адже через значний розмір утворення його не можна було видалити лапароскопічним методом. Тому хірурги були змушені повністю розкрити шлунок, щоб видалити жмут волосся.

Стан дівчини нині стабільний, вона перебуває на реабілітації й проходить консультації з психологом.

Що відомо про синдром Рапунцель

Згідно з інформацією Центру дитячої медицини, синдром Рапунцель виникає внаслідок звички ковтати волосся, яке накопичується у шлунку, утворюючи грудки.

Цей стан найчастіше спостерігається у дівчат-підлітків із довгим волоссям, які мають звичку жувати його. Причинами такого синдрому можуть бути сильний стрес, нав’язливі ідеї, психоемоційні розлади або проблеми з травною системою.

Спочатку симптоми можуть залишатися малопомітними, але з часом з’являються біль у животі, нудота, розлади апетиту та інші проблеми, які вимагають негайного втручання медиків.