Медицинские работники отметили, что еще в семилетнем возрасте у ребенка диагностировали трихобезоар – клок волос в желудке – и тогда девочке сделали операцию в Запорожье, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр детской медицины Львова.

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Синдром Рапунцель у девушки из Запорожья

Однако в течение последних двух лет она снова начала испытывать боль в животе, страдала от рвоты, потери аппетита и трудностей с приемом пищи.

Долгое время врачи ставили диагноз "гастрит" и назначали соответствующее лечение, однако состояние подростка не улучшалось. Только во время детального обследования во львовской больнице была выявлена истинная причина проблем.

Как выяснилось, девочка страдала синдромом Рапунцель, из-за которого она бессознательно глотала волосы, даже не подозревая, какие серьезные последствия это может иметь.

В Центре детской медицины Львова отметили, что операция была достаточно сложной, ведь из-за значительного размера образования его нельзя было удалить лапароскопическим методом. Поэтому хирурги были вынуждены полностью вскрыть желудок, чтобы удалить клок волос.

Состояние девушки сейчас стабильное, она находится на реабилитации и проходит консультации с психологом.

Что известно о синдроме Рапунцель

Согласно информации Центра детской медицины, синдром Рапунцель возникает вследствие привычки глотать волосы, которые накапливаются в желудке, образуя комки.

Это состояние чаще всего наблюдается у девушек-подростков с длинными волосами, которые имеют привычку жевать их. Причинами такого синдрома могут быть сильный стресс, навязчивые идеи, психоэмоциональные расстройства или проблемы с пищеварительной системой.

Сначала симптомы могут оставаться малозаметными, но со временем появляются боль в животе, тошнота, расстройства аппетита и другие проблемы, которые требуют немедленного вмешательства медиков.