Постійно закладений ніс: причини, та як побороти хронічний нежить

Що робити, якщо ніс закладений не лише під час застуди, а постійно? Такий стан порушує сон, заважає працювати та навіть насолоджуватися їжею, це значно знижує якість життя.

24 Канал, використовуючи авторитетні джерела (Cleveland Clinic, Mayo Clinic, National Library of Medicine) розібрався, чому ніс може бути постійно закладеним, як із цим боротися та в яких випадках варто звернутися до лікаря.

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Можливі причини постійної закладеності носа

Закладеність носа — це не окреме захворювання, а симптом, який може бути викликаний різними факторами: від звичайної застуди до серйозних патологій. Розгляньмо найпоширеніші причини.

Алергія

Однією з найпоширеніших причин хронічної закладеності є алергічний риніт. Якщо закладеність виникає у певну пору року (наприклад, навесні) або після контакту з алергенами, такими як пил, шерсть тварин чи пилок рослин, це, швидше за все, алергія.

Хронічний синусит

Синусит, або запалення носових пазух, у хронічній формі може спричиняти тривалу закладеність, яка часто супроводжується головним болем, відчуттям тиску на обличчі та густими виділеннями з носа.

Викривлення носової перегородки

Викривлення перегородки може бути вродженим або наслідком травми. Це перешкоджає нормальному диханню і призводить до постійної закладеності.

Вазомоторний риніт

Ця проблема пов’язана з підвищеною чутливістю судин носа до подразників (холод, різкі запахи, стрес). У відповідь на ці впливи слизова набрякає, викликаючи закладеність.

Поліпи

Поліпи – це доброякісні утворення у носовій порожнині, які можуть блокувати дихання та спричиняти зниження нюху й хропіння.

Сухе повітря

Тривале перебування у приміщенні з низькою вологістю може пересушувати слизову носа, що викликає набряк і відчуття закладеності.

Звикання до крапель для носа

Часте використання судинозвужувальних препаратів може викликати зворотний ефект, коли без крапель ніс перестає дихати.

Як боротися із постійною закладеністю носа вдома

Якщо причина закладеності носа не пов’язана із серйозними хворобами, можна спробувати позбутися її самостійно.

Промивання носа сольовим розчином

Використовуйте аптечні спреї з морською водою або приготуйте розчин самостійно (1 чайна ложка солі на літр води). Це допоможе зменшити набряк і зволожити слизову.

Зволоження повітря

Використовуйте зволожувач повітря, особливо в опалювальний сезон. Це не дасть слизовій пересихати та запобігатиме закладеності.

Масаж носа

Легкий масаж перенісся та крил носа здатен покращити кровообіг і тимчасово полегшити дихання.

Достатнє вживання води

Пийте достатньо рідини, щоб розрідити слиз і полегшити його виведення.

Коли треба звернутися до лікаря

Якщо закладеність носа триває більш як два тижні, супроводжується іншими симптомами або заважає нормальному життю, обов’язково зверніться до лікаря. Показання для консультації:

гнійні виділення з носа;

сильний біль у ділянці обличчя чи голови;

втрата нюху;

хропіння або зупинки дихання уві сні;

кровотечі з носа;

симптоми алергії (свербіж, чхання, сльозотеча).

До якого лікаря звертатися

ЛОР лікар допоможе при проблемах із носовими пазухами, поліпами чи викривленням перегородки. Алерголог необхідний, якщо підозрюється алергія. Терапевт направить до потрібного спеціаліста, якщо причина незрозуміла.

Діагностика та лікування постійного нежитю

Лікар може призначити різні дослідження:

Рентген або КТ для виявлення синуситу чи викривлення перегородки;

Алергопроби для визначення алергенів;

Ендоскопію носа для виявлення поліпів.

Лікування залежить від причини. Наприклад, при алергії призначають антигістамінні препарати, при синуситі – антибіотики. Викривлення перегородки чи поліпи можна усунути хірургічно.

Профілактика постійної закладеності носа

Щоб уникнути постійної закладеності носа, дотримуйтеся цих рекомендацій:

Уникайте контактів з алергенами: регулярно проводьте вологе прибирання, використовуйте гіпоалергенні постільні приналежності;

Підтримуйте достатню вологість повітря у приміщенні;

Не зловживайте судинозвужувальними краплями;

Вчасно лікуйте застуду та інші захворювання дихальних шляхів;

Ведіть здоровий спосіб життя: займайтеся спортом та харчуйтеся збалансовано.

Ці поради допоможуть підтримувати ніс здоровим та покращити якість життя.