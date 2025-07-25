Все про ліки для схуднення: що, кому та коли призначають, ризики та побічні реакції

Коли дієти й фізична активність не приносять бажаного результату, багато хто замислюється про медикаментозні засоби для зниження ваги. Здається, що це легкий і швидкий шлях до стрункості. Але чи справді препарати для схуднення такі ефективні й безпечні, як хочеться вірити?

Перш за все наголошуємо, що процес зниження ваги обов’язково має контролюватися фахівцями – лікарями, нутриціологами й тренерами, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Тільки професійна команда допоможе скласти оптимальний раціон (наприклад, за принципом тарілки), обрати посильну фізичну активність і призначити медикаменти лише за медичними показаннями.

Чи реально схуднути за допомогою препаратів?

Так, але! Медикаменти для схуднення ефективні лише у поєднанні зі зміною харчування і регулярними тренуваннями. Такі засоби або зменшують відчуття голоду, або прискорюють відчуття ситості, а іноді мають обидва ефекти. Деякі ліки (наприклад, орлістат) блокують засвоєння частини жирів із їжі.

Результат – організм отримує менше калорій, і вага поступово зменшується.

Кому можуть бути показані препарати для корекції ваги?

Більшість ліків для схуднення призначають при індексі маси тіла (ІМТ) понад 30 або понад 27 – якщо є додаткові медичні показання (наприклад, захворювання, пов’язані з надмірною вагою).

Варто пам’ятати: темп та ступінь зниження ваги є індивідуальними й залежать від вибору препарату, особливостей організму та загального стану здоров’я.

Найпопулярніші препарати для схуднення

Ось найпопулярніші діючі речовини, дозволені до використання:

Семаглутид

Сучасний засіб для зниження ваги, лікування діабету 2 типу, а також зменшення ризику серцево-судинних ускладнень і захворювань нирок у пацієнтів із діабетом. Семаглутид імітує дію гормону GLP-1: зменшує апетит, сповільнює випорожнення шлунка, стимулює вироблення інсуліну та знижує кількість глюкагону, який регулює рівень цукру в крові. Випускається у формі ін’єкцій (раз на тиждень) або таблеток (щоденно).

Орлістат

Блокує всмоктування жиру в кишечнику – приблизно третина жирів виводиться з організму природним шляхом. Це створює дефіцит калорій і сприяє втраті ваги. Орлістат рекомендують використовувати разом із низькокалорійною дієтою та регулярною фізичною активністю. Призначений лише для дорослих із надмірною вагою або ожирінням.

Ліралутид

Використовується для контролю рівня цукру у людей з діабетом 2 типу (зокрема дітям від 10 років), а також для зниження ваги у дорослих і підлітків від 12 років. Імітує гормон GLP-1, допомагає контролювати апетит, сповільнює травлення й сприяє швидкому настанню відчуття ситості, знижуючи калорійність раціону.

Можливі побічні ефекти та ризики

Призначення препаратів для схуднення потребує обов’язкового лікарського нагляду: усі вони мають протипоказання та можуть викликати побічні реакції.

Семаглутид: може викликати нудоту, блювання, діарею, закрепи, печію, здуття, головний біль. У людей із діабетом можливі епізоди гіпоглікемії. Протипоказаний пацієнтам із певними захворюваннями щитоподібної залози та спадковими синдромами.

Орлістат: не призначають при порушеннях травлення, захворюваннях жовчного міхура або після трансплантації органів. Незбалансоване харчування з великою кількістю жирів підвищує ризик неприємних шлунково-кишкових симптомів.

Ліралутид: є обмеження при проблемах із підшлунковою, нирками, печінкою, шлунком. Не рекомендований під час вагітності, грудного вигодовування та при наявності в родині певних ендокринних захворювань.

Повний перелік ризиків і протипоказань обов’язково уточнюйте у лікаря!

Приймати препарати для схуднення самостійно не можна. Лише лікар підбере правильне лікування, мінімізує ризики та, головне, допоможе вибудувати комплексну стратегію для стійкого результату: збалансоване харчування, фізичну активність і психологічну підтримку на всіх етапах.