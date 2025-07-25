Все о лекарствах для похудения: что, кому и когда назначают, риски и побочные реакции
- Лекарства для похудения назначаются при ИМТ более 30 или более 27 по медицинским показаниям, их эффективность зависит от изменения питания и физической активности.
- Популярные препараты: семаглутид, орлистат, лиралутид; все они имеют побочные эффекты и противопоказания, поэтому нуждаются во врачебном наблюдении.
- Прием препаратов для похудения должен сопровождаться профессиональным контролем для минимизации рисков и достижения устойчивых результатов.
Когда диеты и физическая активность не приносят желаемого результата, многие задумываются о медикаментозных средствах для снижения веса. Кажется, что это легкий и быстрый путь к стройности. Но действительно ли препараты для похудения так эффективны и безопасны, как хочется верить?
Прежде всего подчеркиваем, что процесс снижения веса обязательно должен контролироваться специалистами – врачами, нутрициологами и тренерами, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Только профессиональная команда поможет составить оптимальный рацион (например, по принципу тарелки), выбрать посильную физическую активность и назначить медикаменты только по медицинским показаниям.
Реально ли похудеть с помощью препаратов?
Да, но! Медикаменты для похудения эффективны только в сочетании с изменением питания и регулярными тренировками. Такие средства или уменьшают чувство голода, или ускоряют чувство сытости, а иногда имеют оба эффекта. Некоторые лекарства (например, орлистат) блокируют усвоение части жиров из пищи.
Результат – организм получает меньше калорий, и вес постепенно уменьшается.
Кому могут быть показаны препараты для коррекции веса?
Большинство лекарств для похудения назначают при индексе массы тела (ИМТ) более 30 или более 27 – если есть дополнительные медицинские показания (например, заболевания, связанные с избыточным весом).
Стоит помнить: темп и степень снижения веса являются индивидуальными и зависят от выбора препарата, особенностей организма и общего состояния здоровья.
Самые популярные препараты для похудения
Вот самые популярные действующие вещества, разрешенные к использованию:
Семаглутид
Современное средство для снижения веса, лечения диабета 2 типа, а также уменьшения риска сердечно-сосудистых осложнений и заболеваний почек у пациентов с диабетом. Семаглутид имитирует действие гормона GLP-1: уменьшает аппетит, замедляет опорожнение желудка, стимулирует выработку инсулина и снижает количество глюкагона, который регулирует уровень сахара в крови. Выпускается в форме инъекций (раз в неделю) или таблеток (ежедневно).
Орлистат
Блокирует всасывание жира в кишечнике – примерно треть жиров выводится из организма естественным путем. Это создает дефицит калорий и способствует потере веса. Орлистат рекомендуют использовать вместе с низкокалорийной диетой и регулярной физической активностью. Предназначен только для взрослых с избыточным весом или ожирением.
Лиралутид
Используется для контроля уровня сахара у людей с диабетом 2 типа (в частности детям от 10 лет), а также для снижения веса у взрослых и подростков от 12 лет. Имитирует гормон GLP-1, помогает контролировать аппетит, замедляет пищеварение и способствует быстрому наступлению чувства сытости, снижая калорийность рациона.
Возможные побочные эффекты и риски
Назначение препаратов для похудения требует обязательного врачебного наблюдения: все они имеют противопоказания и могут вызвать побочные реакции.
- Семаглутид: может вызвать тошноту, рвоту, диарею, запоры, изжогу, вздутие, головную боль. У людей с диабетом возможны эпизоды гипогликемии. Противопоказан пациентам с определенными заболеваниями щитовидной железы и наследственными синдромами.
- Орлистат: не назначают при нарушениях пищеварения, заболеваниях желчного пузыря или после трансплантации органов. Несбалансированное питание с большим количеством жиров повышает риск неприятных желудочно-кишечных симптомов.
- Лиралутид: есть ограничения при проблемах с поджелудочной, почками, печенью, желудком. Не рекомендован во время беременности, грудного вскармливания и при наличии в семье определенных эндокринных заболеваний.
Полный перечень рисков и противопоказаний обязательно уточняйте у врача!
Принимать препараты для похудения самостоятельно нельзя. Только врач подберет правильное лечение, минимизирует риски и, главное, поможет выстроить комплексную стратегию для устойчивого результата: сбалансированное питание, физическую активность и психологическую поддержку на всех этапах.
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