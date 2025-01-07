Жінці видалили 8 органів через рідкісну пухлину

У 2023 році у Фей Луїз діагностували рідкісну форму раку. Аби врятувати життя пацієнтки, лікарям довелося видалити 8 органів.

Історію хвороби жінки розповідає 24 Канал з посиланням на ВВС. Ще рік тому, у 2023 році жінка вирішили, що час планувати власний похорон, бо лікарі виявили пухлину в її апендиксі, та тепер повернулася на роботу авіадиспетчером в аеропорт.

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Як виявили онкологію

Навесні 2023 року жінка почала відчувати болі в животі, які спочатку вважала пов'язаними з менструальним циклом. Однак ультразвукове дослідження виявило наявність кіст в яєчниках. Після операції їй поставили страшний діагноз: псевдоміксома очеревини, рідкісний тип раку, що характеризується накопиченням желеподібної речовини в черевній порожнині.

Пухлина розірвалася, поширюючи ракові клітини по всьому тілу. Лікарі наголосили на необхідності операції, яка передбачала видалення восьми органів.

Видалення 8 органів

Жінці видалили: селезінку, жовчний міхур, апендикс, яєчники, матку, фаллопієві труби, пупок, великий і малий сальники, які з'єднують шлунок і дванадцятипалу кишку з іншими органами черевної порожнини, а також частину печінки. Крім того, лікарям довелося почистити її діафрагму і таз.

"Коли лікарі сказали, що не бачать ознак хвороби, це був найкращий подарунок на Різдво, який я будь-коли отримувала", – поділилась жінка.

Через деякий час після складної операції жінка навіть повернулася до роботи авіадиспетчером в аеропорті Гетвік. Водночас щороку жінці доведеться проходити контрольні обстеження.

Також Фей вирішила хайматись благодійністю, вона збирає кошти для програми вивчення раку у Британії, і навіть пробігла марафон у Брайтоні Race for life для збору коштів.