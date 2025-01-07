Женщине удалили 8 органов из-за редкой опухоли

В 2023 году у Фей Луиз диагностировали редкую форму рака. Чтобы спасти жизнь пациентки, врачам пришлось удалить 8 органов.

Историю болезни женщины рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС. Еще год назад, в 2023 году женщина решили, что время планировать собственные похороны, потому что врачи обнаружили опухоль в ее аппендиксе, и теперь вернулась на работу авиадиспетчером в аэропорт.

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Как обнаружили онкологию

Весной 2023 года женщина начала испытывать боли в животе, которые сначала считала связанными с менструальным циклом. Однако ультразвуковое исследование выявило наличие кист в яичниках. После операции ей поставили страшный диагноз: псевдомиксома брюшины, редкий тип рака, характеризующийся накоплением желеобразного вещества в брюшной полости.

Опухоль разорвалась, распространяя раковые клетки по всему телу. Врачи подчеркнули необходимость операции, которая предусматривала удаление восьми органов.

Удаление 8 органов

Женщине удалили: селезенку, желчный пузырь, аппендикс, яичники, матку, фаллопиевы трубы, пупок, большой и малый сальники, которые соединяют желудок и двенадцатиперстную кишку с другими органами брюшной полости, а также часть печени. Кроме того, врачам пришлось почистить ее диафрагму и таз.

"Когда врачи сказали, что не видят признаков болезни, это был лучший подарок на Рождество, который я когда-либо получала", – поделилась женщина.

Через некоторое время после сложной операции женщина даже вернулась к работе авиадиспетчером в аэропорту Гэтвик. В то же время ежегодно женщине придется проходить контрольные обследования.

Также Фей решила заниматься благотворительностью, она собирает средства для программы изучения рака в Британии, и даже пробежала марафон в Брайтоне Race for life для сбора средств.