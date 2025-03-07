Складе конкуренцію курячій грудці: яке м’ясо обирати на дієті

При виборі між двома популярними видами м’яса — свининою та курятиною — багато хто вагається, яке ж краще для здорового харчування. І хоча свинина часто асоціюється з високим вмістом жиру, її пісна вирізка може скласти серйозну конкуренцію улюбленій всіма курячій грудці.

Свиняча вирізка: нежирний білок та мінерали

Свиняча вирізка — один із найпісніших видів м’яса, що містить велику кількість білка, а також вітаміни групи B (B6, B12, тіамін, ніацин) та мінерали, такі як цинк і селен. Ці речовини важливі для підтримки м’язової маси, зміцнення імунної системи та енергетичного обміну, інформує 24 Канал.

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Куряча грудка – улюблений продукт спортсменів

Курятина, особливо грудка, відома низьким вмістом жиру та високою концентрацією білка. Вона також є джерелом ніацину, вітаміну B6, фосфору та селену, що робить її популярним вибором серед тих, хто стежить за здоров’ям і вагою.

Варто знати! Свиняча вирізка трохи калорійніша за курячу грудку, але ця різниця незначна. Якщо обидва види м’яса готувати без додавання великої кількості олії чи соусів, вони легко вписуються в збалансований раціон.

Холестерин та здоров’я серця

Обидва види м’яса містять холестерин, але в помірних кількостях не становлять загрози для серцево-судинної системи. Вживання свинини або курятини у поєднанні з овочами, цільнозерновими продуктами та корисними жирами допоможе підтримати здоров’я серця.

Щоб зберегти поживну цінність м’яса, варто обирати корисні способи приготування:

Запікання

Гриль

Тушкування

Увага. Смаження у великій кількості олії та використання жирних соусів знижує корисні властивості м’яса та додає зайві калорії.