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Здоровʼя 24 Здорове життя Курка чи лосось: який білок кращий для дієтичного раціону
14 червня, 09:13
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Курка чи лосось: який білок кращий для дієтичного раціону

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Лосось і курка забезпечують організм білком, але відрізняються вмістом жирів, калорійністю та мікроелементами.
  • Лосось містить більше корисних омега-3 жирних кислот, тоді як куряча грудка менш калорійна і містить менше жирів. 

Лосось і курка – популярні джерела білка, але кожен з них має свої переваги. Хоча за вмістом білка ці продукти майже не відрізняються – приблизно 20 грамів на порцію, відмінності стають помітнішими, коли йдеться про жири, калорійність і мікроелементи.

Який білок кращий

24 Канал з посиланням на рекомендації дієтологів, порівняв ці два популярні джерела білка. Почнемо з того, що курка (як грудка, так і темне м’ясо) і лосось забезпечують організм достатньою кількістю білка для росту м'язів, відновлення тканин і відчуття ситості. Обидва продукти добре вписуються в раціон з орієнтацією на 20 – 40 грамів білка за прийом.

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Жири

Саме склад жирів відрізняє ці продукти найбільше.

  • Куряча грудка – один з найпісніших варіантів, з усього 3 грами жиру на порцію, переважно ненасиченого.
  • Лосось – містить більше жиру (приблизно 5 г), але це корисні омега-3 жирні кислоти (ЕПК і ДГК), які підтримують здоров'я мозку та серцево-судинної системи.

Варто знати. Темне м'ясо курки має близько 7 грамів жиру на порцію, з вищим вмістом насичених жирів порівняно з лососем.

Калорійність риби та курки

  • Куряча грудка – 126 ккал
  • Лосось – 133 ккал
  • Курячі стегна – 152 ккал

Різниця не критична, але лосось "перевершує" темне м'ясо курки завдяки якісному складу жирів.

Мікроелементи та користь для здоров'я

Лосось багатий на вітамін D, B12, омега-3 жирні кислоти — особливо у дикому варіанті.

Курка — хороше джерело заліза, цинку, фосфору, холіну та вітаміну B12.

Тож, що обрати

Обидва продукти мають місце у здоровому раціоні. Якщо ви прагнете знизити споживання жирів – оберіть курячу грудку. Якщо ж хочете наситити організм корисними жирами – лосось стане чудовим варіантом. Дієтологи радять включати до меню рибу щонайменше двічі на тиждень для балансу поживних речовин.

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