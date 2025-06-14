Курица или лосось: какой белок лучше для диетического рациона

Лосось и курица популярные источники белка, но каждый из них имеет свои преимущества. Хотя по содержанию белка эти продукты почти не отличаются – примерно 20 граммов на порцию, различия становятся более заметными, когда речь идет о жирах, калорийности и микроэлементах.

Какой белок лучше

24 Канал со ссылкой на рекомендации диетологов, сравнил эти два популярных источника белка. Начнем с того, что курица (как грудка, так и темное мясо) и лосось обеспечивают организм достаточным количеством белка для роста мышц, восстановления тканей и ощущения сытости. Оба продукта хорошо вписываются в рацион с ориентацией на 20 – 40 граммов белка за прием.

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Жиры

Именно состав жиров отличает эти продукты больше всего.

Куриная грудка – один из самых постных вариантов, со всего 3 грамма жира на порцию, преимущественно ненасыщенного.

Лосось – содержит больше жира (примерно 5 г), но это полезные омега-3 жирные кислоты (ЭПК и ДГК), которые поддерживают здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы.

Стоит знать. Темное мясо курицы имеет около 7 граммов жира на порцию, с более высоким содержанием насыщенных жиров по сравнению с лососем.

Калорийность рыбы и курицы

Куриная грудка – 126 ккал

Лосось – 133 ккал

Куриные бедра – 152 ккал

Разница не критическая, но лосось "превосходит" темное мясо курицы благодаря качественному составу жиров.

Микроэлементы и польза для здоровья

Лосось богат витамином D, B12, омега-3 жирные кислоты - особенно в диком варианте.

Курица - хороший источник железа, цинка, фосфора, холина и витамина B12.