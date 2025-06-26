Як тепер можна придбати налбуфін: нові правила для пацієнтів і лікарів

Міністерство охорони здоров’я України внесло важливі зміни у правила відпуску лікарських препаратів з міжнародною непатентованою назвою "Налбуфін". Відтепер отримати ці ліки можна виключно за електронним рецептом – через національну систему електронної охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Як працюють нові правила та що вони означають для пацієнтів і лікарів, пояснили у Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, передає 24 Канал.

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Як лікарю виписати електронний рецепт на налбуфін

Призначати препарати налбуфіну через ЕСОЗ можна у двох форматах:

за кошти самого пацієнта;

у межах програм, що фінансуються з місцевого бюджету.

Термін дії такого електронного рецепта – 90 днів, як і для більшості інших рецептурних ненаркотичних засобів.

Відшкодування вартості: налбуфін за місцеві гроші

Нова програма "Місцеві програми – ненаркотичні анальгетики" дозволяє лікарям призначати налбуфін безоплатно або з частковою оплатою для пацієнта, якщо це передбачено місцевим бюджетом. У такому випадку у рецепті лікар обов’язково зазначає:

відсоток компенсації (50% чи 100%);

ЄДРПОУ, назву й адресу закладу охорони здоров’я;

своє прізвище та ініціали.

Зверніть увагу: електронний рецепт у рамках цієї програми дійсний 30 днів – так само як і для інших подібних препаратів.

Особливий порядок для прифронтових і окупованих територій

Для регіонів, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані, діють окремі правила. Якщо на таких територіях немає технічної можливості оформити електронний рецепт для препаратів групи морфінанів (АТС-код N02AF), дозволяється виписувати паперові рецепти.

Важливо знати:

така можливість діє на час активних бойових дій або окупації, а також ще три місяці після їх завершення; паперові рецепти можуть приймати лише аптеки з відповідних районів; аптеки мусять зберігати ці рецепти протягом трьох років.

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками наголошує: налбуфін – потужний опіоїдний анальгетик, тому його призначення та відпуск мають здійснюватися виключно через е-рецепт (за винятком окремих ситуацій на прифронтових територіях). Дотримання нових правил – обов’язкова вимога для всіх учасників процесу.