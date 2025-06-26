Как теперь можно приобрести налбуфин: новые правила для пациентов и врачей

Министерство здравоохранения Украины внесло важные изменения в правила отпуска лекарственных препаратов с международным непатентованным названием "Налбуфин". Отныне получить эти лекарства можно исключительно по электронному рецепту – через национальную систему электронного здравоохранения (ЕСОЗ).

Как работают новые правила и что они означают для пациентов и врачей, объяснили в Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает 24 Канал.

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Как врачу выписать электронный рецепт на налбуфин

Назначать препараты налбуфина через ЭСОЗ можно в двух форматах:

за средства самого пациента;

в рамках программ, финансируемых из местного бюджета.

Срок действия такого электронного рецепта – 90 дней, как и для большинства других рецептурных ненаркотических средств.

Возмещение стоимости: налбуфин за местные деньги

Новая программа "Местные программы – ненаркотические анальгетики" позволяет врачам назначать налбуфин бесплатно или с частичной оплатой для пациента, если это предусмотрено местным бюджетом. В таком случае в рецепте врач обязательно отмечает:

процент компенсации (50% или 100%);

ЕГРПОУ, название и адрес учреждения здравоохранения;

свою фамилию и инициалы.

Обратите внимание: электронный рецепт в рамках этой программы действителен 30 дней – так же как и для других подобных препаратов.

Особый порядок для прифронтовых и оккупированных территорий

Для регионов, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы, действуют отдельные правила. Если на таких территориях нет технической возможности оформить электронный рецепт для препаратов группы морфинанов (АТС-код N02AF), разрешается выписывать бумажные рецепты.

Важно знать:

такая возможность действует на время активных боевых действий или оккупации, а также еще три месяца после их завершения; бумажные рецепты могут принимать только аптеки из соответствующих районов; аптеки должны хранить эти рецепты в течение трех лет.

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отмечает: налбуфин – мощный опиоидный анальгетик, поэтому его назначение и отпуск должны осуществляться исключительно через е-рецепт (за исключением отдельных ситуаций на прифронтовых территориях). Соблюдение новых правил – обязательное требование для всех участников процесса.