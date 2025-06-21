Чи безпечно купатись у відкритих водоймах, які інфекції можна підчепити та як вберегтись

Щоліта тисячі людей шукають порятунок від спеки у річках, ставках та озерах. Проте навіть на перший погляд чиста вода може приховувати чимало ризиків — від шкідливих бактерій до небезпечних паразитів.

На відміну від басейнів, відкриті водойми не фільтруються й не дезінфікуються, тому в них можуть розмножуватися патогени, які можуть провокувати серйозні захворювання. Особливо вразливими до таких інфекцій є діти, літні люди та особи з ослабленим імунітетом. Як купатись безпечно розповідає 24 Канал.

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Що можна "підхопити" у відкритій воді

Зараження найчастіше трапляється, якщо вода потрапляє до організму через рот, очі або відкриті рани. Наприклад, у прісній воді часто трапляються лептоспіри – бактерії, які провокують лептоспіроз. У 2024 році на Львівщині через це захворювання госпіталізували 16-річного хлопця – інфекція проникла через подряпини після купання у річці.

Ще одна загроза – вібріони. Вони здатні викликати важкі інфекції, які лікуються лише антибіотиками. Такі бактерії мешкають переважно у солонуватій воді. Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році їх виявляли у водоймах півдня України.

Не менш небезпечні й паразити. Лямблії, які спричиняють шлункові розлади, можна "випити" разом із водою. А смертельно небезпечна амеба Naegleria fowleri здатна викликати запалення мозку. Та хоча в Україні таких випадків поки не фіксували, через зміну клімату географія цього паразита розширюється.

Як обрати безпечне місце для купання

Повністю перевірити воду в природній водоймі – нереально, але навіть візуальна оцінка допоможе уникнути проблем. Наприклад, якщо водойма має неприємний запах, піну або дивний наліт на поверхні – такі водойми непридатні для купання. Також не варто купатися після сильних дощів або в стоячих водоймах, зокрема ставках.

Поради для безпечного купання:

Уникайте плавання з відкритими порізами;

Не ковтайте воду і не допускайте її потрапляння у ніс;

Після купання ретельно мийте руки;

Не пірнайте – краще тримайте голову над водою.

До слова, раніше Центр громадського здоров'я опублікував перелік пляжів, де вода безпечна для купання.