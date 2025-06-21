Безопасно ли купаться в открытых водоемах, какие инфекции можно подцепить и как уберечься
- Открытые водоемы могут содержать патогены, такие как лептоспиры, вибрионы и паразиты, вызывающие различные инфекции.
- Для безопасного купания следует избегать водоемов с неприятным запахом или налетом, не глотать воду, избегать купания с порезами и соблюдать гигиену после купания.
- Центр общественного здоровья предоставляет информацию о безопасных пляжах для купания.
Каждое лето тысячи людей ищут спасение от жары в реках, прудах и озерах. Однако даже на первый взгляд чистая вода может скрывать немало рисков - от вредных бактерий до опасных паразитов.
В отличие от бассейнов, открытые водоемы не фильтруются и не дезинфицируются, поэтому в них могут размножаться патогены, которые могут провоцировать серьезные заболевания. Особенно уязвимыми к таким инфекциям являются дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом. Как купаться безопасно рассказывает 24 Канал.
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Что можно "подхватить" в открытой воде
Заражение чаще всего случается, если вода попадает в организм через рот, глаза или открытые раны. Например, в пресной воде часто встречаются лептоспиры – бактерии, которые провоцируют лептоспироз. В 2024 году на Львовщине из-за этого заболевания госпитализировали 16-летнего парня – инфекция проникла через царапины после купания в реке.
Еще одна угроза – вибрионы. Они способны вызвать тяжелые инфекции, которые лечатся только антибиотиками. Такие бактерии обитают преимущественно в солоноватой воде. После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году их обнаруживали в водоемах юга Украины.
Не менее опасны и паразиты. Лямблии, которые вызывают желудочные расстройства, можно "выпить" вместе с водой. А смертельно опасная амеба Naegleria fowleri способна вызвать воспаление мозга. И хотя в Украине таких случаев пока не фиксировали, из-за изменения климата география этого паразита расширяется.
Как выбрать безопасное место для купания
Полностью проверить воду в природном водоеме – нереально, но даже визуальная оценка поможет избежать проблем. Например, если водоем имеет неприятный запах, пену или странный налет на поверхности – такие водоемы непригодны для купания. Также не стоит купаться после сильных дождей или в стоячих водоемах, в частности прудах.
Советы для безопасного купания:
- Избегайте плавания с открытыми порезами;
- Не глотайте воду и не допускайте ее попадания в нос;
- После купания тщательно мойте руки;
- Не ныряйте – лучше держите голову над водой.
К слову, ранее Центр общественного здоровья опубликовал перечень пляжей, где вода безопасна для купания.
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