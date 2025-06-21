Безопасно ли купаться в открытых водоемах, какие инфекции можно подцепить и как уберечься

Каждое лето тысячи людей ищут спасение от жары в реках, прудах и озерах. Однако даже на первый взгляд чистая вода может скрывать немало рисков - от вредных бактерий до опасных паразитов.

В отличие от бассейнов, открытые водоемы не фильтруются и не дезинфицируются, поэтому в них могут размножаться патогены, которые могут провоцировать серьезные заболевания. Особенно уязвимыми к таким инфекциям являются дети, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом. Как купаться безопасно рассказывает 24 Канал.

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Что можно "подхватить" в открытой воде

Заражение чаще всего случается, если вода попадает в организм через рот, глаза или открытые раны. Например, в пресной воде часто встречаются лептоспиры – бактерии, которые провоцируют лептоспироз. В 2024 году на Львовщине из-за этого заболевания госпитализировали 16-летнего парня – инфекция проникла через царапины после купания в реке.

Еще одна угроза – вибрионы. Они способны вызвать тяжелые инфекции, которые лечатся только антибиотиками. Такие бактерии обитают преимущественно в солоноватой воде. После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году их обнаруживали в водоемах юга Украины.

Не менее опасны и паразиты. Лямблии, которые вызывают желудочные расстройства, можно "выпить" вместе с водой. А смертельно опасная амеба Naegleria fowleri способна вызвать воспаление мозга. И хотя в Украине таких случаев пока не фиксировали, из-за изменения климата география этого паразита расширяется.

Как выбрать безопасное место для купания

Полностью проверить воду в природном водоеме – нереально, но даже визуальная оценка поможет избежать проблем. Например, если водоем имеет неприятный запах, пену или странный налет на поверхности – такие водоемы непригодны для купания. Также не стоит купаться после сильных дождей или в стоячих водоемах, в частности прудах.

Советы для безопасного купания:

Избегайте плавания с открытыми порезами;

Не глотайте воду и не допускайте ее попадания в нос;

После купания тщательно мойте руки;

Не ныряйте – лучше держите голову над водой.

К слову, ранее Центр общественного здоровья опубликовал перечень пляжей, где вода безопасна для купания.