Где в Украине безопасно купаться

Результаты актуального мониторинга опубликовали в Центре общественного здоровья, передает 24 Канал.

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Киев – чистая вода на популярных городских пляжах

В столице качество воды подтверждено в нескольких районах:

Днепровский район: пляжи "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный" на реке Днепр, а также пляж "Тельбин".

Деснянский район: пляжи "Троещина" на реке Десенка и "Чорторый" в парке "Муромец".

Оболонский район: пляжи "Пуща-Водица" (5–7 линии) и "Остров Оболонь".

Региональный обзор где еще вода безопасна для купания

Волынская область: пляжи города Луцка.

Днепропетровская область: пляжи в Верхнеднепровске, Зеленодольске, Каменском (зона набережной) и детский пляж в городе Самар. Однако официальное открытие пляжей в регионе еще не состоялось.

Ивано-Франковская область: пляжи в Ивано-Франковске и поселке Паляница Яремчанского городского совета.

Кировоградская область: пляж "Гайворонский" в городе Гайворон, пляжи поселка Новоархангельск Голованевского района, пляж в поселке Вольное Светловодского района на озере "Голубое" и пляж "Светловодский" в городе Светловодск.

Львовская область: пляжи в Золочеве на озере Молодежное, на реке Верещица (село Верещица), а также в Моршине и Перемышлянах.

Николаевская область: пляжи городов Первомайск, Южноукраинск и Новая Одесса на реке Южный Буг. Однако купание на водных объектах области запрещено распоряжением ОГА.

Одесская область: пляжи Одессы ("Ланжерон", "Отрада", "Лузановка", "Дельфин", "Аркадия", 10, 13, 16 станции Большого Фонтана); пляжи села Сычавка, "Загар" и "Лагуна" в Грибовке (Дальницкая ОТГ); пляжи в Белгород-Днестровском районе (Затока, Курортное, Большая Балабановка, Лиман, Приморское), рекреационные зоны "Рассейка" и "Катранка", поселок Сергеевка; а также пляжи в Измаильском районе (село Приморское, город Черноморск - центральный пляж). Оздоровительный сезон в области пока не стартовал.

Полтавская область: пляжи в Полтавском районе (Кобеляки, Белики, Новые Санжары), село Светлогорское на Каменском водохранилище, города Кременчуг, Гадяч и Миргород.

Ровенская область: пляжи в Здолбунове, Дубровице, Обарове и Гоще.

Хмельницкая область: пляжи в поселке Большая Слободка (вилла "Две реки"), городах Изяслав, Славута, Полонное, Красилов.

Черкасская область: пляжи Черкасс и села Багачево.

Черновицкая область: пляжи поселков Бояны и Магала.

Черниговская область: городской пляж "Золотой берег" в Чернигове.

Следует учитывать, что ухудшение качества воды может произойти после ливней, а также из-за других природных явлений. Поэтому перед планированием отдыха на воде рекомендуется следить за официальными сообщениями местных органов власти и СМИ о безопасности водных объектов.