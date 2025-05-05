Кориця та ліки: несподівана взаємодія, про яку варто знати всім

Кориця може впливати на ефективність лікарських препаратів. Річ у тім, що основна активна сполука кориці — циннамальдегід – активує рецептори, які контролюють метаболізм ліків.

Це своєю чергою може призвести до їхнього швидшого виведення з організму та зниження терапевтичного ефекту. Нове дослідження, опубліковане в журналі Current Research in Toxicology, повідомляє 24 Канал.

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Кому варто обережно споживати корицю

Циннамальдегід повністю засвоюється організмом, що дозволяє йому взаємодіяти з метаболічними шляхами, зокрема з рецепторами PXR та AhR, які регулюють швидкість виведення чужорідних речовин, включаючи ліки. Це може спричинити передчасне виведення препаратів, знижуючи їхню ефективність.

Дослідники зауважили, що надмірне споживання кориці, особливо у вигляді добавок або ефірних олій, може становити ризик для людей, які приймають ліки від хронічних захворювань, таких як діабет, серцеві хвороби або депресія.

Особливо це стосується випадків, коли пацієнти самостійно приймають рослинні добавки без консультації з лікарем.

Важливе уточнення

Також варто зазначити, що не вся кориця однакова. Більшість кориці, що продається в магазинах, – це касія, яка містить високі рівні кумарину, природного антикоагулянта, що може бути небезпечним при надмірному споживанні, особливо для тих, хто вже приймає препарати для розрідження крові. Натомість цейлонська кориця містить значно менше кумарину і вважається безпечнішою.