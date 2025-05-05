Корица и лекарства: неожиданное взаимодействие, о котором стоит знать всем

Корица может влиять на эффективность лекарственных препаратов. Дело в том, что основное активное соединение корицы - циннамальдегид – активирует рецепторы, которые контролируют метаболизм лекарств.

Это в свою очередь может привести к их более быстрому выведению из организма и снижению терапевтического эффекта. Новое исследование, опубликовано в журнале Current Research in Toxicology, сообщает 24 Канал.

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Кому стоит осторожно употреблять корицу

Циннамальдегид полностью усваивается организмом, что позволяет ему взаимодействовать с метаболическими путями, в частности с рецепторами PXR и AhR, которые регулируют скорость выведения чужеродных веществ, включая лекарства. Это может вызвать преждевременное выведение препаратов, снижая их эффективность.

Исследователи заметили, что чрезмерное потребление корицы, особенно в виде добавок или эфирных масел, может представлять риск для людей, принимающих лекарства от хронических заболеваний, таких как диабет, сердечные болезни или депрессия.

Особенно это касается случаев, когда пациенты самостоятельно принимают растительные добавки без консультации с врачом.

Важное уточнение

Также стоит отметить, что не вся корица одинакова. Большинство корицы, что продается в магазинах, – это кассия, которая содержит высокие уровни кумарина, природного антикоагулянта, что может быть опасным при чрезмерном потреблении, особенно для тех, кто уже принимает препараты для разжижения крови. Зато цейлонская корица содержит значительно меньше кумарина и считается более безопасной.