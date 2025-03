Як йогурт впливає на ваш організм, чи можна його їсти щодня

Якщо ви любите йогурт, варто дізнатися більше про його потенційні переваги та недоліки при щоденному споживанні. Загалом йогурт має безліч корисних властивостей, але важливо вибирати правильний варіант, який відповідає вашим цілям щодо здоров'я.

Який йогурт обрати

Основне правило при виборі йогурту – він повинен бути багатим на білок і містити менше доданого цукру, ідеться у статті Eat This, Not That, інформує 24 Канал. Білок допомагає підтримувати відчуття ситості, покращує м'язову масу та сприяє контролю за вагою, а обмеження споживання доданого цукру зменшує ризик виникнення запалень, серцевих захворювань та набору ваги.

Ось кілька типів йогуртів, які варто вибирати:

Грецький йогурт: зазвичай має високий вміст білка та низький рівень цукру, а також багатий на кальцій та інші важливі вітаміни.

Ісландський йогурт (скір): схожий на грецький йогурт, має багато білка та мало цукру, що робить його чудовим вибором для здоров'я.

Йогурт з високим вмістом білка: є бренди, які пропонують йогурти з додатковим білком, що забезпечує до 25 грамів білка в порції.

Переваги щоденного споживання йогурту

Білок на допомогу

Йогурт, особливо грецький або ісландський скір, забезпечує значну кількість білка з мінімумом цукру та жиру. Білок допомагає підтримувати відчуття ситості, що робить йогурт чудовим варіантом для сніданку або перекусу.

Покращення рівня артеріального тиску

Дослідження показують, що вживання йогурту може допомогти знизити ризик високого кров'яного тиску. Споживання молочних продуктів, особливо йогурту, було пов'язане з наявністю менших випадків гіпертонії.

Зниження рівня "поганого" холестерину

Щоденне вживання йогурту може допомогти знизити рівень LDL (поганого) холестерину, що сприяє поліпшенню здоров'я серця.

Збільшення споживання кальцію

Йогурт є чудовим джерелом кальцію, необхідного для здоров'я кісток, м'язів і нервів. Регулярне споживання йогурту допомагає підтримувати належний рівень кальцію в організмі.

Покращення роботи травної системи

Продукти, що містять пробіотики, допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишківника, що сприяє нормалізації травлення, зменшенню здуття живота та покращенню загального самопочуття.

Підтримка імунної системи

Пробіотики в йогурті також сприяють зміцненню імунітету, допомагаючи організму боротися з інфекціями та хворобами.

Покращення психічного здоров'я

Дослідження показують, що пробіотики можуть мати позитивний вплив на психічне здоров'я, зменшуючи рівень тривожності, депресії та стресу.

Відчуття ситості

Йогурт, багатий на білок, сприяє тривалому відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит і зменшити переїдання.

Вітаміни та мінерали для організму

Йогурт є багатим на багато важливих поживних речовин, таких як фосфор, магній і калій, які підтримують здоров'я кісток, метаболізм і нервову систему.

Підтримка контролю за вагою

Регулярне споживання йогурту асоціюється з меншим набором ваги, зменшенням жирових відкладень і кращим контролем над апетитом.

Можливі недоліки йогурту

Проте важливо пам'ятати, що не всі йогурти однаково корисні. Багато магазинних варіантів містять значну кількість доданого цукру, що може призвести до проблем із здоров'ям, таких як підвищення рівня холестерину, цукровий діабет і набір ваги.

Якщо ви хочете уникнути зайвого цукру, вибирайте простий йогурт без додаткових підсолоджувачів і додавайте свіжі фрукти чи мед для натуральної солодкості.

Включення йогурту у ваш щоденний раціон може бути корисним для вашого здоров'я, але важливо обирати якісні варіанти з мінімумом доданого цукру та високим вмістом корисних речовин.