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Здоровье 24 Здоровая жизнь Как йогурт влияет на ваш организм, можно ли его есть каждый день
29 марта, 14:01
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Как йогурт влияет на ваш организм, можно ли его есть каждый день

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Йогурт богат белком и кальцием, что поддерживает здоровье костей, мышц и нервов, а также помогает контролировать аппетит и вес.
  • Стоит выбирать йогурты с низким содержанием сахара, такие как греческий или исландский, чтобы уменьшить риск воспалений, сердечных заболеваний и набора веса.

Если вы любите йогурт, стоит узнать больше о его потенциальных преимуществах и недостатках при ежедневном потреблении. В общем йогурт имеет множество полезных свойств, но важно выбирать правильный вариант, который соответствует вашим целям в отношении здоровья.

Какой йогурт выбрать

Основное правило при выборе йогурта – он должен быть богатым белком и содержать меньше добавленного сахара. Белок помогает поддерживать чувство сытости, улучшает мышечную массу и способствует контролю за весом, а ограничение потребления добавленного сахара уменьшает риск возникновения воспалений, сердечных заболеваний и набора веса.

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Вот несколько типов йогуртов, которые стоит выбирать:

  • Греческий йогурт: обычно имеет высокое содержание белка и низкий уровень сахара, а также богат кальцием и другими важными витаминами.
  • Исландский йогурт (скир): похож на греческий йогурт, имеет много белка и мало сахара, что делает его отличным выбором для здоровья.
  • Йогурт с высоким содержанием белка: есть бренды, которые предлагают йогурты с дополнительным белком, что обеспечивает до 25 граммов белка в порции.

Преимущества ежедневного потребления йогурта

  • Белок в помощь

Йогурт, особенно греческий или исландский скир, обеспечивает значительное количество белка с минимумом сахара и жира. Белок помогает поддерживать чувство сытости, что делает йогурт отличным вариантом для завтрака или перекуса.

  • Улучшение уровня артериального давления

Исследования показывают, что употребление йогурта может помочь снизить риск высокого кровяного давления. Потребление молочных продуктов, особенно йогурта, было связано с наличием меньших случаев гипертонии.

  • Снижение уровня "плохого" холестерина

Ежедневное употребление йогурта может помочь снизить уровень LDL (плохого) холестерина, что способствует улучшению здоровья сердца.

  • Увеличение потребления кальция

Йогурт является отличным источником кальция, необходимого для здоровья костей, мышц и нервов. Регулярное потребление йогурта помогает поддерживать надлежащий уровень кальция в организме.

  • Улучшение работы пищеварительной системы

Продукты, содержащие пробиотики, помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что способствует нормализации пищеварения, уменьшению вздутия живота и улучшению общего самочувствия.

  • Поддержка иммунной системы

Пробиотики в йогурте также способствуют укреплению иммунитета, помогая организму бороться с инфекциями и болезнями.

  • Улучшение психического здоровья

Исследования показывают, что пробиотики могут иметь положительное влияние на психическое здоровье, уменьшая уровень тревожности, депрессии и стресса.

  • Чувство сытости

Йогурт, богат белком, способствует длительному ощущению сытости, что помогает контролировать аппетит и уменьшить переедание.

  • Витамины и минералы для организма

Йогурт богат многими важными питательными веществами, такими как фосфор, магний и калий, которые поддерживают здоровье костей, метаболизм и нервную систему.

  • Поддержка контроля за весом

Регулярное потребление йогурта ассоциируется с меньшим набором веса, уменьшением жировых отложений и лучшим контролем над аппетитом.

Возможные недостатки йогурта

Однако важно помнить, что не все йогурты одинаково полезны. Многие магазинные варианты содержат значительное количество добавленного сахара, что может привести к проблемам со здоровьем, таких как повышение уровня холестерина, сахарный диабет и набор веса.

Если вы хотите избежать лишнего сахара, выбирайте простой йогурт без дополнительных подсластителей и добавляйте свежие фрукты или мед для натуральной сладости.

Включение йогурта в ваш ежедневный рацион может быть полезным для вашего здоровья, но важно выбирать качественные варианты с минимумом добавленного сахара и высоким содержанием полезных веществ.

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