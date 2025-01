9 причин додати яйця до раціону: які зміни відчує ваш організм

Яйця вважаються одним із найкорисніших продуктів у світі. Вони містять унікальний набір поживних речовин, необхідних для підтримки здоров'я.

24 Канал з посиланням на Eat This, Not That наводить низку науково підтверджених причин, чому варто додати яйця у свій раціон.

Дивіться також Учені припустили, що газована вода пришвидшує метаболізм – ось, який їх вердикт

Повноцінний білок для вашого організму

Одне яйце містить близько 6 грамів білка, який є "повноцінним", тобто включає всі дев'ять незамінних амінокислот, які організм не може виробляти самостійно. Яйця також належать до категорії "пісних" білків, адже містять всього 1,6 грама насичених жирів, що робить їх корисною альтернативою м'ясу, як от яловичина чи свинина.

Яйця покращують рівень холестерину

Попри те, що яйця містять холестерин, вони не підвищують його рівень у крові. Дослідження показують, що саме продукти з високим вмістом трансжирів, насичених жирів і цукру сприяють підвищенню холестерину. До того ж, яйця допомагають підвищити рівень "хорошого" холестерину (HDL), який знижує кількість "поганого" холестерину (LDL) у крові та запобігає серцево-судинним захворюванням.

Схуднення завдяки яйцям

Якщо замінити сніданок, багатий на вуглеводи, на страву з яєць, це може прискорити спалювання жиру. Одне з досліджень показало, що люди, які їли яйця на сніданок замість бубликів, втратили на 65% більше ваги та зменшили об'єм талії на 34%.

Підтримка м'язової маси

Хоча яйця не є рекордсменом за вмістом білка, 6 грамів на порцію – це значна кількість для підтримки м'язів. Завдяки вмісту амінокислот, яйця сприяють відновленню м'язових тканин після фізичних навантажень, підвищують метаболізм і допомагають у наборі м'язової маси.

Джерело вітаміну D для міцних кісток

Яйця містять 6% добової норми вітаміну D, який важливий для здоров'я кісток і зубів. Він також сприяє зміцненню імунної системи. Враховуючи, що вітамін D міститься лише у небагатьох продуктах, яйця стають легкодоступним джерелом цього важливого елементу.



Яйця просто і швидко готувати, що є їх ще однією перевагою / Фото Unsplash

Холіни для роботи мозку та печінки

Яйця є одним із найкращих джерел холіну – речовини, яка підтримує роботу мозку, нервової системи та печінки. Одне яйце забезпечує 27% добової норми холіну. Холін може покращувати когнітивні функції, знижувати ризик деменції та підтримувати здоров'я печінки, запобігаючи неалкогольному жировому гепатозу.

Захист від запалень

Фосфоліпіди, які входять до складу яєць, мають протизапальну дію. Дослідження показали, що регулярне споживання яєць знижує рівень С-реактивного білка (маркер запалення), що може зменшити ризик хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні захворювання та артрит.

Джерело селену – антиоксиданту для здоров'я

В одному яйці міститься 27% добової норми селену. Цей мікроелемент допомагає захищати організм від окисного стресу, підтримує здоров’я щитоподібної залози та знижує ризик серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Яйця як джерело фосфоліпідів для здорових клітин

Фосфоліпіди, що містяться в яйцях, є важливим компонентом клітинних мембран. Вони сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину, підвищують рівень "хорошого" холестерину та допомагають зменшити запальні процеси в організмі.

Важливо. Яйця – це універсальний продукт, багатий на корисні речовини, які підтримують здоров'я мозку, серця, м'язів та кісток. Додавши яйця до свого раціону, ви не тільки забезпечите організм важливими вітамінами й мінералами, а й покращите загальне самопочуття. Однак, як і з будь-яким іншим продуктом, важливо вживати їх у міру.