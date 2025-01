9 причин добавить яйца в рацион: какие изменения почувствует ваш организм

Яйца считаются одним из самых полезных продуктов в мире. Они содержат уникальный набор питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья.

24 Канал со ссылкой на Eat This, Not That приводит ряд научно подтвержденных причин, почему стоит добавить яйца в свой рацион.

Полноценный белок для вашего организма

Одно яйцо содержит около 6 граммов белка, который является "полноценным", то есть включает все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно. Яйца также относятся к категории "постных" белков, ведь содержат всего 1,6 грамма насыщенных жиров, что делает их полезной альтернативой мясу, как вот говядина или свинина.

Яйца улучшают уровень холестерина

Несмотря на то, что яйца содержат холестерин, они не повышают его уровень в крови. Исследования показывают, что именно продукты с высоким содержанием трансжиров, насыщенных жиров и сахара способствуют повышению холестерина. К тому же, яйца помогают повысить уровень "хорошего" холестерина (HDL), который снижает количество "плохого" холестерина (LDL) в крови и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

Похудение благодаря яйцам

Если заменить завтрак, богатый углеводами, на блюдо из яиц, это может ускорить сжигание жира. Одно из исследований показало, что люди, которые ели яйца на завтрак вместо бубликов, потеряли на 65% больше веса и уменьшили объем талии на 34%.

Поддержка мышечной массы

Хотя яйца не являются рекордсменом по содержанию белка, 6 граммов на порцию – это значительное количество для поддержания мышц. Благодаря содержанию аминокислот, яйца способствуют восстановлению мышечных тканей после физических нагрузок, повышают метаболизм и помогают в наборе мышечной массы.

Источник витамина D для крепких костей

Яйца содержат 6% суточной нормы витамина D, который важен для здоровья костей и зубов. Он также способствует укреплению иммунной системы. Учитывая, что витамин D содержится лишь в немногих продуктах, яйца становятся легкодоступным источником этого важного элемента.



Яйца просто и быстро готовить, что является их еще одним преимуществом / Фото Unsplash

Холины для работы мозга и печени

Яйца являются одним из лучших источников холина – вещества, которое поддерживает работу мозга, нервной системы и печени. Одно яйцо обеспечивает 27% суточной нормы холина. Холин может улучшать когнитивные функции, снижать риск деменции и поддерживать здоровье печени, предотвращая неалкогольный жировой гепатоз.

Защита от воспалений

Фосфолипиды, которые входят в состав яиц, обладают противовоспалительным действием. Исследования показали, что регулярное потребление яиц снижает уровень С-реактивного белка (маркер воспаления), что может уменьшить риск хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и артрит.

Источник селена – антиоксиданта для здоровья

В одном яйце содержится 27% суточной нормы селена. Этот микроэлемент помогает защищать организм от окислительного стресса, поддерживает здоровье щитовидной железы и снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Яйца как источник фосфолипидов для здоровых клеток

Фосфолипиды, содержащиеся в яйцах, являются важным компонентом клеточных мембран. Они способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, повышают уровень "хорошего" холестерина и помогают уменьшить воспалительные процессы в организме.

Важно. Яйца – это универсальный продукт, богатый полезными веществами, которые поддерживают здоровье мозга, сердца, мышц и костей. Добавив яйца в свой рацион, вы не только обеспечите организм важными витаминами и минералами, но и улучшите общее самочувствие. Однако, как и с любым другим продуктом, важно употреблять их в меру.