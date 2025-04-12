Ягідний щит: як чорниця, гранати й капуста борються з токсинами

Яскраві овочі та фрукти можуть стати союзниками в боротьбі з токсичним впливом мікропластику.

Невидимий ворог

За даними нового огляду, опублікованого в Journal of Pharmaceutical Analysis, природні сполуки антоціани, які надають продуктам насичених червоних, синіх і фіолетових відтінків, можуть зменшувати шкоду, яку мікропластик завдає репродуктивному здоров'ю, інформує 24 Канал.

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Мікропластик – невидимий ворог, який повсюди: у продуктах, воді, повітрі, побутовій хімії. Він проникає в організм, викликаючи запалення, гормональні збої та окислювальний стрес.

Особливо небезпечно його накопичення в репродуктивних органах, що може позначатися на фертильності та гормональному балансі.

Що з'ясували вчені

Антоціани, як з'ясували науковці, здатні протидіяти цим ефектам. Вони мають антиоксидантні й протизапальні властивості, впливають на стероїдні рецептори (що відповідають за сприйняття гормонів, зокрема естрогену й тестостерону), та знижують ризик пошкодження клітин.

Ці сполуки містяться в чорниці, ожині, червоній капусті, фіолетовій картоплі, гранатах, кукурудзі, червоному винограді. Чим інтенсивніший колір, тим більше антоціанів.

Щоденне споживання близько 50 міліграмів (приблизно чашка ягід) може забезпечити захисний ефект. При цьому важлива не разова доза, а регулярність — ефект накопичується з часом,

– ідеться у дослідженні.

Антоціани також позитивно впливають на судини, мозок, імунну систему та можуть знижувати ризик деяких форм раку. Для чоловіків вони підтримують вироблення тестостерону, для жінок — функцію яєчників.

Доповнити захист можна простими діями:

уникати пластикового посуду та упаковок, особливо під час нагрівання;

фільтрувати воду;

вживати клітковину та хрестоцвіті овочі;

додавати пробіотики (кефір, кімчі, місо).

Учені зауважили, що повністю уникнути мікропластику вже неможливо, але ми можемо посилити здатність організму до самозахисту – і почати з тарілки.