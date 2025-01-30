Назвали горіх, який здатний сповільнити старіння
- Волоські горіхи містять корисні жири, клітковину, антиоксиданти та омега-3, які позитивно впливають на здоров'я.
- Дослідження показують, що регулярне вживання волоських горіхів може зміцнити серцево-судинну систему, знизити ризик депресії та діабету, а також підтримати здоров'я кишківника та контроль ваги.
Здоровий раціон здатний покращити ваше самопочуття, профілактувати більшість серйозних захворювань та сприяти вашій молодості. Одним із варіантів продукту, який дійсно може буквально продовжити вам життя, є волоський горіх.
Волоські горіхи – суперфуд для довголіття
Річ у тім, що волоські горіхи містять корисні жири, клітковину, антиоксиданти та мікроелементи, що позитивно впливають на організм. 24 Канал з посиланням на Delish, розповідає про користь цих горіхів.
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За словами дієтологині Мелісси Джегер, волоські горіхи є унікальним джерелом поліненасичених жирних кислот, зокрема омега-3. Вони містять альфа-ліноленову кислоту (АЛК), яка відіграє важливу роль у підтримці здоров’я.
"Одна унція (28 грамів) волоських горіхів забезпечує організм білком, клітковиною та магнієм", – зазначає Джегер.
Як волоські горіхи впливають на серце та фактори старіння
Американська кардіологічна асоціація включила їх у список продуктів, що сприяють здоров'ю серця. Волоські горіхи допомагають уповільнити старіння, адже:
- зміцнюють серцево-судинну систему;
- знижують ризик депресії та діабету;
- мають потужну протизапальну дію;
- підтримують здоров’я кишківника;
- допомагають контролювати вагу.
Важливо! Дослідження опубліковане в Journal of Aging Research, підтвердило: жінки, які вживали дві порції волоських горіхів на тиждень, на 20% частіше входили до категорії "здорового старіння" – без хронічних захворювань, когнітивних порушень та фізичних обмежень.
Як вживати волоські горіхи правильноРекомендована норма – 28 грамів на день. Вибирайте натуральні, несолоні або сухосмажені горіхи, щоб уникнути зайвого натрію та цукру. А якщо хочете урізноманітнити смак – можна підсмажити їх самостійно з улюбленими спеціями. Можна додавати до каш, салатів, йогуртів або смузі.
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