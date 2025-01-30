Назвали орех, который способен замедлить старение
Здоровый рацион способен улучшить ваше самочувствие, профилактировать большинство серьезных заболеваний и способствовать вашей молодости. Одним из вариантов продукта, который действительно может буквально продлить вам жизнь, является грецкий орех.
Грецкие орехи – суперфуд для долголетия
Дело в том, что грецкие орехи содержат полезные жиры, клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы, положительно влияющие на организм. 24 Канал со ссылкой на Delish, рассказывает о пользе этих орехов.
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По словам диетолога Мелиссы Джегер, грецкие орехи являются уникальным источником полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-3. Они содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК), которая играет важную роль в поддержании здоровья.
"Одна унция (28 граммов) грецких орехов обеспечивает организм белком, клетчаткой и магнием", – отмечает Джегер.
Как грецкие орехи влияют на сердце и факторы старения
Американская кардиологическая ассоциация включила их в список продуктов, способствующих здоровью сердца. Грецкие орехи помогают замедлить старение, ведь:
- укрепляют сердечно-сосудистую систему;
- снижают риск депрессии и диабета;
- обладают мощным противовоспалительным действием;
- поддерживают здоровье кишечника;
- помогают контролировать вес.
Важно! Исследование опубликовано в Journal of Aging Research, подтвердило: женщины, которые употребляли две порции грецких орехов в неделю, на 20% чаще входили в категорию "здорового старения" – без хронических заболеваний, когнитивных нарушений и физических ограничений.
Как употреблять грецкие орехи правильноРекомендуемая норма – 28 граммов в день. Выбирайте натуральные, несоленые или сухожаренные орехи, чтобы избежать лишнего натрия и сахара. А если хотите разнообразить вкус – можно поджарить их самостоятельно с любимыми специями. Можно добавлять в каши, салаты, йогурты или смузи.
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