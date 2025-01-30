Назвали орех, который способен замедлить старение

Здоровый рацион способен улучшить ваше самочувствие, профилактировать большинство серьезных заболеваний и способствовать вашей молодости. Одним из вариантов продукта, который действительно может буквально продлить вам жизнь, является грецкий орех.

Грецкие орехи – суперфуд для долголетия

Дело в том, что грецкие орехи содержат полезные жиры, клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы, положительно влияющие на организм. 24 Канал со ссылкой на Delish, рассказывает о пользе этих орехов.

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По словам диетолога Мелиссы Джегер, грецкие орехи являются уникальным источником полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-3. Они содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК), которая играет важную роль в поддержании здоровья.

"Одна унция (28 граммов) грецких орехов обеспечивает организм белком, клетчаткой и магнием", – отмечает Джегер.

Как грецкие орехи влияют на сердце и факторы старения

Американская кардиологическая ассоциация включила их в список продуктов, способствующих здоровью сердца. Грецкие орехи помогают замедлить старение, ведь:

укрепляют сердечно-сосудистую систему;

снижают риск депрессии и диабета;

обладают мощным противовоспалительным действием;

поддерживают здоровье кишечника;

помогают контролировать вес.

Важно! Исследование опубликовано в Journal of Aging Research, подтвердило: женщины, которые употребляли две порции грецких орехов в неделю, на 20% чаще входили в категорию "здорового старения" – без хронических заболеваний, когнитивных нарушений и физических ограничений.