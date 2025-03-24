Чим корисна цибуля та як її найкраще споживати

Цибуля – це не лише популярний інгредієнт на кухні, а й справжнє джерело корисних речовин, які можуть підтримувати імунну систему, володіють антиоксидантними властивостями, допомагають боротися із запаленнями і навіть знижувати ризик розвитку деяких захворювань.

Чому цибуля корисна

Головна перевага цибулі – її доступність і користь. 24 Канал з посиланням на Frontiers розповідає, чому цибула заслуговує на місце в раціоні, та як сприяє зміцненню імунітету і захищає від різноманітних захворювань.

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Цибуля багата на фітохімічні сполуки, які допомагають рослинам захищатися від вірусів, бактерій і грибків. Вони мають позитивний вплив і на організм людини.

Антибактеріальні властивості

Цибуля володіє природними антимікробними властивостями. Зокрема, кверцетин, що міститься в цибулі, допомагає уповільнювати ріст бактерій, таких як Escherichia coli (кишкова паличка), Staphylococcus aureus (золотистий стафілокок) та Bacillus cereus.

Можливий захист від раку

Деякі дослідження вказують на здатність цибулі знижувати ризик розвитку онкологічних захворювань, зокрема, стосовно органів травної системи. Кверцетин пригнічує ріст бактерії Helicobacter pylori, що пов'язана з раком шлунка та деякими формами лімфоми.

Протизапальна дія

Флавоноїди, що містяться в цибулі, допомагають зменшити запалення в організмі, нейтралізуючи вільні радикали та підтримуючи імунну систему. Вони також можуть знижувати ризик розвитку хронічних захворювань.

Антиоксидантні властивості

Цибуля багата на антиоксиданти,зокрема флавоноїди, глутатіон, селенові сполуки, а також вітаміни C і E. Ці речовини захищають організм від окислювального стресу і передчасного старіння.

Контроль рівня цукру в крові

Екстракт цибулі може допомогти знизити рівень глюкози в крові. У поєднанні з метформіном, препаратом для лікування діабету, він зменшує рівень цукру на 35-50%, залежно від дозування.

Зміцнення кісток

Цибуля містить пептид GPCS, який допомагає запобігати руйнуванню кісткової тканини, підтримує щільність кісток і знижує ризик остеопорозу.

Поліпшення роботи кишечника

Цибуля є джерелом інуліну, пребіотика, що сприяє росту корисних бактерій у кишечнику. Це допомагає підтримувати здорову мікрофлору та поліпшувати перетравлення їжі.

Цибуля також традиційно використовується для полегшення симптомів бронхіту, астми та кашлю.

Харчова цінність

100 г сирої цибулі містить:

30 калорій

7 г вуглеводів

1 г клітковини

1 г білка

9% денної норми вітаміну C

5% денної норми вітаміну B6

4% денної норми калію

Вплив на вагу

Кверцетин, що міститься в цибулі, має протизапальні властивості і може сприяти зниженню маси тіла. Дослідження 2023 року показують, що навіть лушпиння цибулі може позитивно впливати на метаболізм.