Чем полезен лук и как его лучше всего употреблять
- Лук обладает антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогает снижать риск некоторых заболеваний, включая рак и диабет.
- При термической обработке лук теряет некоторые полезные вещества, но запекание сохраняет флавоноиды. Сырой лук наиболее полезен.
Лук – это не только популярный ингредиент на кухне, но и настоящий кладезь полезных веществ, которые могут поддерживать иммунную систему, обладают антиоксидантными свойствами, помогают бороться с воспалениями и даже снижать риск развития некоторых заболеваний.
Почему лук полезен в пищу
Главное преимущество лука – его доступность и польза. 24 Канал со ссылкой на Frontiers рассказывает, почему лук заслуживает место в рационе, и как способствует укреплению иммунитета и защищает от различных заболеваний.
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Лук богат фитохимическими соединениями, которые помогают растениям защищаться от вирусов, бактерий и грибков. Они оказывают положительное влияние и на организм человека.
Антибактериальные свойства
Лук обладает природными антимикробными свойствами. В частности, кверцетин, содержащийся в луке, помогает замедлять рост бактерий, таких как Escherichia coli (кишечная палочка), Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и Bacillus cereus.
Возможная защита от рака
Некоторые исследования указывают на способность лука снижать риск развития онкологических заболеваний, в частности, относительно органов пищеварительной системы. Кверцетин подавляет рост бактерии Helicobacter pylori, что связана с раком желудка и некоторыми формами лимфомы.
Противовоспалительное действие
Флавоноиды, содержащиеся в луке, помогают уменьшить воспаление в организме, нейтрализуя свободные радикалы и поддерживая иммунную систему. Они также могут снижать риск развития хронических заболеваний.
Антиоксидантные свойства
Лук богат антиоксидантами,в частности флавоноиды, глутатион, селеновые соединения, а также витамины C и E. Эти вещества защищают организм от окислительного стресса и преждевременного старения.
Контроль уровня сахара в крови
Экстракт лука может помочь снизить уровень глюкозы в крови. В сочетании с метформином, препаратом для лечения диабета, он уменьшает уровень сахара на 35-50%, в зависимости от дозировки.
Укрепление костей
Лук содержит пептид GPCS, который помогает предотвращать разрушение костной ткани, поддерживает плотность костей и снижает риск остеопороза.
Улучшение работы кишечника
Лук является источником инулина, пребиотика, способствующего росту полезных бактерий в кишечнике. Это помогает поддерживать здоровую микрофлору и улучшать переваривание пищи.
Лук также традиционно используется для облегчения симптомов бронхита, астмы и кашля.
Пищевая ценность
- 100 г сырого лука содержит:
- 30 калорий
- 7 г углеводов
- 1 г клетчатки
- 1 г белка
- 9% дневной нормы витамина C
- 5% дневной нормы витамина B6
- 4% дневной нормы калия
Влияние на вес
Кверцетин, содержащийся в луке, обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать снижению массы тела. Исследования 2023 года показывают, что даже шелуха лука может положительно влиять на метаболизм.
Сырой или вареный: какой лук полезнееВо время термической обработки лук теряет некоторые полезные вещества, особенно тиосульфинаты, которые обладают антимикробными свойствами. Однако, если лук измельчить перед приготовлением, можно сохранить большинство полезных свойств. Наибольшие потери питательных веществ наблюдаются во время варки и жарки, а вот запекание увеличивает содержание флавоноидов.
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