Чем полезен лук и как его лучше всего употреблять

Лук – это не только популярный ингредиент на кухне, но и настоящий кладезь полезных веществ, которые могут поддерживать иммунную систему, обладают антиоксидантными свойствами, помогают бороться с воспалениями и даже снижать риск развития некоторых заболеваний.

Почему лук полезен в пищу

Главное преимущество лука – его доступность и польза. 24 Канал со ссылкой на Frontiers рассказывает, почему лук заслуживает место в рационе, и как способствует укреплению иммунитета и защищает от различных заболеваний.

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Лук богат фитохимическими соединениями, которые помогают растениям защищаться от вирусов, бактерий и грибков. Они оказывают положительное влияние и на организм человека.

Антибактериальные свойства

Лук обладает природными антимикробными свойствами. В частности, кверцетин, содержащийся в луке, помогает замедлять рост бактерий, таких как Escherichia coli (кишечная палочка), Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) и Bacillus cereus.

Возможная защита от рака

Некоторые исследования указывают на способность лука снижать риск развития онкологических заболеваний, в частности, относительно органов пищеварительной системы. Кверцетин подавляет рост бактерии Helicobacter pylori, что связана с раком желудка и некоторыми формами лимфомы.

Противовоспалительное действие

Флавоноиды, содержащиеся в луке, помогают уменьшить воспаление в организме, нейтрализуя свободные радикалы и поддерживая иммунную систему. Они также могут снижать риск развития хронических заболеваний.

Антиоксидантные свойства

Лук богат антиоксидантами,в частности флавоноиды, глутатион, селеновые соединения, а также витамины C и E. Эти вещества защищают организм от окислительного стресса и преждевременного старения.

Контроль уровня сахара в крови

Экстракт лука может помочь снизить уровень глюкозы в крови. В сочетании с метформином, препаратом для лечения диабета, он уменьшает уровень сахара на 35-50%, в зависимости от дозировки.

Укрепление костей

Лук содержит пептид GPCS, который помогает предотвращать разрушение костной ткани, поддерживает плотность костей и снижает риск остеопороза.

Улучшение работы кишечника

Лук является источником инулина, пребиотика, способствующего росту полезных бактерий в кишечнике. Это помогает поддерживать здоровую микрофлору и улучшать переваривание пищи.

Лук также традиционно используется для облегчения симптомов бронхита, астмы и кашля.

Пищевая ценность

100 г сырого лука содержит:

30 калорий

7 г углеводов

1 г клетчатки

1 г белка

9% дневной нормы витамина C

5% дневной нормы витамина B6

4% дневной нормы калия

Влияние на вес

Кверцетин, содержащийся в луке, обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать снижению массы тела. Исследования 2023 года показывают, что даже шелуха лука может положительно влиять на метаболизм.