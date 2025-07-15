Корисні властивості малини: чому варто включити в раціон цю ягоду
Малина – дивовижний напівчагарник, який можна зустріти не тільки в диких лісах, а й на дачних ділянках та в затишних садках. На сьогодні відомо понад два десятки сортів цієї смачної ягоди.
Малина – справжня скарбниця корисних речовин. У кожній ягідці міститься цілий вітамінний коктейль, що підтримує здоров'я людини, пише 24 Канал з посилання на The Foundation for Fresh Produce.
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Який склад малини?
Харчова цінність (на 100 г):
- Всього 46 ккал;
- Білки – 0,8 г;
- Жири – 0,5 г;
- Вуглеводи – 8,3 г;
- Органічні кислоти – 1,5 г;
- Харчові волокна – 3,7 г;
- Вода – 84,7 г.
Вітаміни та мінерали:
- Вітамін С – 25 мг (сильний антиоксидант, підтримка імунітету);
- Вітаміни групи В (В1, В2, В5, В6, В9) – покращують обмін речовин та стан нервової системи;
- Вітамін А та бета-каротин – здоров'я очей та шкіри;
- Вітамін Е – захист від стресу та старіння клітин;
- Калій (224 мг) – для роботи серця;
- Магній, кальцій, фосфор, залізо, цинк, та багато інших мікроелементів.
Малину можна вживати не тільки у свіжому вигляді – заморожені ягоди та домашнє варення теж зберігають багато корисних властивостей! Крім того, цілющими вважаються і її листя, гілочки, квітки, які часто використовують для приготування чаїв та настоїв.
Малина та її корисні властивості
Існує кілька видів малини: червона, чорна, жовта, навіть біла. Найпоширенішим сортом на присадибних ділянках вважається червона малина.
Що дає організму червона малина:
- Підвищує стійкість до інфекцій.
- Може знижувати температуру при лихоманці.
- Очищає шкіру та зміцнює волосся завдяки багатому вітамінному складу (найкраще працює свіжа ягода).
- Знижує наслідки стресу – завдяки вмісту міді.
- Підтримує травлення: клітковина стимулює роботу кишківника, допомагає при отруєннях, проносах та запорах
- Покращує роботу серця та судин: фітостерини та бета-ситостерин перешкоджають накопиченню холестерину та атеросклерозу.
Коли малина може нашкодити?
Попри всю користь, є й протипоказання:
- Людям з сечокам'яною хворобою варто бути обережнішими – через наявність щавлевої кислоти.
- Малина – досить сильний алерген, особливо для тих, хто не переносить аспірин.
- При гастриті та виразці не рекомендується пити густий малиновий сік, хоча настої з листя, навпаки, можуть бути корисними.
- Приймання антикоагулянтів несумісний з малиною – ягода розріджує кров.
- Навіть повністю здоровим дорослим достатньо 50 г малини на день (близько 3 столових ложок).
Малина для чоловіків та жінок: у чому особливість?
Малина корисна для всіх, незалежно від віку та статі, але діє по-різному на чоловічий та жіночий організм.
Для чоловіків вона корисна внаслідок магнію та цинку – ці елементи підтримують рівень тестостерону та покращують якість сперми.
Для жінок цинк у кісточках малини сприятливо впливає на репродуктивну систему, а регулярне вживання ягід сприяє кращому функціонуванню кишківника та полегшує менструальні болі.
Малина в раціоні дітей
Малину люблять і дорослі, і діти, але малюкам з цією ягодою краще не поспішати – можлива індивідуальна реакція. Дітям вперше малину можна спробувати з 8 – 9 місяців (алергікам – не раніше року), починаючи з однієї-двох ягідок білого або жовтого сорту, поступово збільшуючи порцію до невеликої кількості, якщо немає алергії.
Малина – це не просто смачна літня ягода, а справжній природний вітамінний комплекс, що підтримує здоров'я всієї родини. Вживайте її із задоволенням, але дотримуйтесь міри та не забувайте про можливі протипоказання.
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